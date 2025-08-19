Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24, Trung Yên 8, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Nghiên cứu xu hướng thị trường, Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho kênh MT phù hợp với định hướng phát triển nhãn hàng Nature’s Way.

Phát triển hệ thống phân phối offline MT, tang trưởng doanh thu, mở rộng hợp tác với các chuỗi siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc.

Lên kế hoạch và triển khai các chương trình kinh doanh, khuyến mãi, chăm sóc sau bán hàng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KPIs được giao.

Thiết lập và đề xuất chính sách chiết khấu, thưởng, quà tặng phù hợp cho từng đối tác và kênh phân phối.

Giám sát việc triển khai các hoạt động bán hàng tại điểm bán, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ quy trình.

Phân tích dữ liệu thị trường, hành vi khách hàng, báo cáo doanh thu, từ đó đưa ra dự báo và định hướng kinh doanh.

Đảm bảo hoạt động của đội ngũ kinh doanh đạt hiệu quả theo KPI đã đặt ra.

Đào tạo chuyên môn, kỹ năng cho nhân sự...

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm mạnh phát triển kênh phân phối offline MT

Hiểu biết và từng làm việc trực tiếp với các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, chuỗi nhà thuốc lớn.

Từng quản lý và phát triển đội nhóm kinh doanh.

Có kinh nghiệm về thị trường, nghiên cứu thị trường đối thủ và insight khách hàng

Trực tiếp tham gia tiếp nhận thông tin và tư vấn sản phẩm tới khách hàng.

Thành thạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các lĩnh vực khác có liên quan

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành FMCG

Tại Công ty Cổ phần Mega Sun Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương theo 4 tiêu chí: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng + % doanh số.

Được thể hiện bản thân, kinh nghiệm và ý tưởng nhằm cải thiện hiệu quả công việc

Phụ cấp ăn trưa tại công ty.

Được thưởng vào các ngày sinh nhật, lễ tết trong năm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được tham gia các hoạt động du lịch, team Building của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mega Sun

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin