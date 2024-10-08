Tuyển Lập trình viên Android Công Ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Hoàng Linh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 111 - 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Android Với Mức Lương Thỏa thuận

Đóng góp vào mọi khía cạnh của quá trình phát triển sản phẩm, bao gồm thiết kế, mã hóa, thử nghiệm, tối ưu hiệu năng và trải nghiệm người dùng cho game/ ứng dụng, cải tiến quy trình làm việc. Thiết kế, phát triển và thử nghiệm các ứng dụng Android chất lượng cao. Tích hợp và port ứng dụng trên các nền tảng đặc biệt. Liên tục tìm hiểu, đánh giá và triển khai các công nghệ mới để tối đa hóa hiệu quả phát triển.

Đóng góp vào mọi khía cạnh của quá trình phát triển sản phẩm, bao gồm thiết kế, mã hóa, thử nghiệm, tối ưu hiệu năng và trải nghiệm người dùng cho game/ ứng dụng, cải tiến quy trình làm việc.

Thiết kế, phát triển và thử nghiệm các ứng dụng Android chất lượng cao.

Tích hợp và port ứng dụng trên các nền tảng đặc biệt.

Liên tục tìm hiểu, đánh giá và triển khai các công nghệ mới để tối đa hóa hiệu quả phát triển.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo phát triển Android bằng các ngôn ngữ Java/Kotlin - C++/Python/C#. Kiến thức vững chắc về Android SDK, các phiên bản Android khác nhau và cách xử lý các kích thước màn hình khác nhau. Nắm rõ về OOP, cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Có tư duy tốt về logic, thuật toán. Hơn 1 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động tại các công ty phần mềm/sản phẩm kỹ thuật số. Kinh nghiệm lập trình đa nền tảng.

Thành thạo phát triển Android bằng các ngôn ngữ Java/Kotlin - C++/Python/C#.

Kiến thức vững chắc về Android SDK, các phiên bản Android khác nhau và cách xử lý các kích thước màn hình khác nhau.

Nắm rõ về OOP, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Có tư duy tốt về logic, thuật toán.

Hơn 1 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động tại các công ty phần mềm/sản phẩm kỹ thuật số.

Kinh nghiệm lập trình đa nền tảng.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Hoàng Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận, xứng đáng với năng lực làm việc, xét duyệt tăng lương hàng năm Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật Tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng năng suất Du lịch 2, 3 lần/năm Văn phòng tiện nghi, nằm ở khu trung tâm Làm việc từ 9h-17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 (ngày 7 tiếng) Đa dạng các hoạt động thể thao (bóng đá, cầu lông, bi lắc, boardgame...)

Thu nhập thỏa thuận, xứng đáng với năng lực làm việc, xét duyệt tăng lương hàng năm

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao

Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật

Tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng năng suất

Du lịch 2, 3 lần/năm

Văn phòng tiện nghi, nằm ở khu trung tâm

Làm việc từ 9h-17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 (ngày 7 tiếng)

Đa dạng các hoạt động thể thao (bóng đá, cầu lông, bi lắc, boardgame...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Hoàng Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin