Tuyển Lập trình viên iOS CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Mô Tả Công Việc Lập trình viên iOS

Thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng di động trên nền tảng iOS.

Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính ổn định của ứng dụng.

Tích hợp các dịch vụ web và API vào ứng dụng.

Thực hiện unit test, integration test và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ thiết kế, backend và quản lý sản phẩm để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng.

Theo dõi các xu hướng công nghệ mới và áp dụng vào phát triển ứng dụng.

Đóng góp ý tưởng và giải pháp sáng tạo cho các dự án mới

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm lập trình IOS.

Kiến thức tốt về OOP, cấu trúc dữ liệu và thuật toán.

Kinh nghiệm lập trình Swift và Objective-C cho iOS.

Hiểu biết sâu về iOS SDK, các phiên bản khác nhau của iOS và cách tối ưu hóa cho các thiết bị khác nhau.

Kinh nghiệm làm việc với RESTful API và các dịch vụ Web.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tư duy giải quyết vấn đề và khả năng học hỏi nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25 - 45 triệu VNĐ/Tháng.

Thử việc full lương.

Thưởng tháng 13 theo quy định của công ty.

Bonus 06 tháng /lần (theo hiệu suất công việc và kết quả kinh doanh).

Đóng BHXH theo quy định luật LĐVN, khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần.

React Plus Group Healthcare sau 6 tháng làm việc.

Tham gia các hoạt động tea break hàng ngày, event sôi động, các hoạt động thể thao như bóng đá, game, open talk hàng tháng.

Teambuilding 4 tháng/lần, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

