Tuyển Lập trình viên iOS CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Tuyển Lập trình viên iOS CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

Lập trình viên iOS

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên iOS Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

Mức lương
25 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 7th floor, Golden Field Building, no.24 Nguyen Co Thach, Cau Dien Ward, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên iOS Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

Thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng di động trên nền tảng iOS.
Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính ổn định của ứng dụng.
Tích hợp các dịch vụ web và API vào ứng dụng.
Thực hiện unit test, integration test và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ thiết kế, backend và quản lý sản phẩm để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng.
Theo dõi các xu hướng công nghệ mới và áp dụng vào phát triển ứng dụng.
Đóng góp ý tưởng và giải pháp sáng tạo cho các dự án mới

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm lập trình IOS.
Kiến thức tốt về OOP, cấu trúc dữ liệu và thuật toán.
Kinh nghiệm lập trình Swift và Objective-C cho iOS.
Hiểu biết sâu về iOS SDK, các phiên bản khác nhau của iOS và cách tối ưu hóa cho các thiết bị khác nhau.
Kinh nghiệm làm việc với RESTful API và các dịch vụ Web.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tư duy giải quyết vấn đề và khả năng học hỏi nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25 - 45 triệu VNĐ/Tháng.
Thử việc full lương.
Thưởng tháng 13 theo quy định của công ty.
Bonus 06 tháng /lần (theo hiệu suất công việc và kết quả kinh doanh).
Đóng BHXH theo quy định luật LĐVN, khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần.
React Plus Group Healthcare sau 6 tháng làm việc.
Tham gia các hoạt động tea break hàng ngày, event sôi động, các hoạt động thể thao như bóng đá, game, open talk hàng tháng.
Teambuilding 4 tháng/lần, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Golden Field, số 24 đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-ios-thu-nhap-25-45-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job275551
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Atomi Digital
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Atomi Digital
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Braly JSC
Tuyển Lập trình viên iOS Braly JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD
Braly JSC
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 700 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT
Tuyển Lập trình viên iOS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 02/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT TELECOM
Tuyển Lập trình viên iOS FPT TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 2,500 USD
FPT TELECOM
Hạn nộp: 25/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ban Vien Company
Tuyển Lập trình viên iOS Ban Vien Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ban Vien Company
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Misa
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu
Công ty cổ phần Misa
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ban Vien Company
Tuyển Lập trình viên iOS Ban Vien Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ban Vien Company
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Atomi Digital
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Atomi Digital
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Braly JSC
Tuyển Lập trình viên iOS Braly JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD
Braly JSC
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 700 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT
Tuyển Lập trình viên iOS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 02/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT TELECOM
Tuyển Lập trình viên iOS FPT TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 2,500 USD
FPT TELECOM
Hạn nộp: 25/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ban Vien Company
Tuyển Lập trình viên iOS Ban Vien Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ban Vien Company
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Misa
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu
Công ty cổ phần Misa
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ban Vien Company
Tuyển Lập trình viên iOS Ban Vien Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ban Vien Company
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
Tuyển Lập trình viên iOS Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất