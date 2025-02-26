Tuyển Lập trình viên Java Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD

Techcom Securities (Tcbs)
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Techcom Securities (Tcbs)

Lập trình viên Java

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Techcom Securities (Tcbs)

Mức lương
1,000 - 2,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD

1. Mô Tả Công Việc
Gia nhập một trong 25 scrum team để xây dựng các sản phẩm công nghệ tài chính hàng đầu, như:
- Core giao dịch chứng khoán
- Core giao dịch phái sinh
- Core giao dịch trái phiếu
- Core giao dịch chứng chỉ quỹ
- Hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực
- Hệ thống lệnh điều kiện thời gian thực
- Hệ thống thưởng điểm thông minh
- Hệ thống quy trình doanh nghiệp
Công nghệ chúng tôi đang sử dụng:
- Kiến trúc: Microservices
- Ngôn ngữ lập trình: Go, Java, Python, Typescript
- Message broker: Kafka, RabbitMQ
- Cơ sở dữ liệu: Oracle, Redis, MongoDB
- Công nghệ xử lý realtime: Apache Flink, Kafka

Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Techcom Securities (Tcbs) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcom Securities (Tcbs)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Techcom Securities (Tcbs)

Techcom Securities (Tcbs)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà C5, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

