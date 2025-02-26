Tuyển Lập trình viên Java Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD

1. Mô Tả Công Việc Gia nhập một trong 25 scrum team để xây dựng các sản phẩm công nghệ tài chính hàng đầu, như: - Core giao dịch chứng khoán - Core giao dịch phái sinh - Core giao dịch trái phiếu - Core giao dịch chứng chỉ quỹ - Hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực - Hệ thống lệnh điều kiện thời gian thực - Hệ thống thưởng điểm thông minh - Hệ thống quy trình doanh nghiệp Công nghệ chúng tôi đang sử dụng: - Kiến trúc: Microservices - Ngôn ngữ lập trình: Go, Java, Python, Typescript - Message broker: Kafka, RabbitMQ - Cơ sở dữ liệu: Oracle, Redis, MongoDB - Công nghệ xử lý realtime: Apache Flink, Kafka

