Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 27 Triệu

Mức lương Đến 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 4F, Tòa nhà Cevimetal, 69 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu

Phát triển dự án phần mềm bằng ngôn ngữ PHP (Laravel) + VueJS, HTML/CSS cho khách hàng Nhật Bản

Tham gia xây dựng các giải pháp, viết các phần mềm theo yêu cầu của công ty.

Lập trình các module tính năng hệ thống phần mềm theo bản phân tích thiết kế, bản phân tích yêu cầu.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với PHP (Laravel)

Biết và đã từng làm việc VueJS (NuxtJS)

Có kinh nghiệm về HTML/CSS, responsive;

Có thể cắt HTML từ design (Figma, PSD, …)

Có kinh nghiệm thiết kế và tối ưu hiệu suất hệ thống.

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống yêu cầu bảo mật cao.

Có kiến thức về: MVC Framework, ORM, OOP, SOLID , Design Pattern …

Có hiểu biết và khả năng làm việc tốt với API, RestAPI, GraphQL

Mạnh về hiểu biết và cách làm việc CSDL (Postgresql, MySQL …)

Có kinh nghiệm HTML, CSS, Javascript, Jquery.

Thành thạo sử dụng Docker, Git.

Độc lập trong công việc, dễ dàng thích nghi học hỏi công nghệ mới.

Chấp nhận ứng viên ở Hà Nội muốn định cư lâu dài tại Đà Nẵng

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi Trường & Các Hoạt Động

Hiểu được rằng môi trường làm nên con người, chúng tôi luôn chú trọng để phát triển môi trường học hỏi và vui chơi tốt nhất cho nhân viên:

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến: Sức trẻ và nhiệt huyết của VietIS được tạo nên từ chính mỗi cá nhân công ty, chúng tôi luôn không ngừng thay đổi để hoàn thiện hơn nữa bản thân,

Du lịch hàng năm.

Happy Hour cả công ty vào chiều thứ 6 hàng tuần

Tổ chức sinh nhật tháng cho nhân viên.

Các hoạt động khác do công đoàn tổ chức: Teambuilding ngoài trời định kì, các hoạt động vui chơi giải trí khác

Tham gia các câu lạc bộ vui chơi khác của công ty: CLB bóng đá, CLB AoE...

Lương

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.

Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương trong quá trình thử việc.

Xét tăng lương 2 lần/năm

Thưởng & Trợ Cấp

Hằng năm: thưởng lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty (thực hiện review vào cuối mỗi năm)

Thưởng kết thúc dự án.

Thưởng thi đỗ chứng chỉ (tiếng Nhật, chuyên môn)

Thưởng thành tích xuất sắc

Thưởng giới thiệu nhân sự cho nhân viên

Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M)

Phụ cấp cho Lập trình viên khi sử dụng ngôn ngữ lập trình thứ 2 trong công việc

Phụ cấp làm thêm giờ (VietIS không khuyến khích nhân viên OT)

Phụ cấp đào tạo.

Các hoạt động đào tạo, phát triển

Đào tạo Tiếng Nhật, tiếng Anh.

Các chương trình Seminar tổ chức định kì theo Team: Cung cấp cho mỗi cá nhân kiến thức về công nghệ hiện tại, công nghệ mới, nơi chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi học hỏi kiến thức

Career Path rõ ràng theo khung năng lực nội bộ của công ty

Bảo Hiểm

Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà Nước

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

