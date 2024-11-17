Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 27 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

Mức lương
Đến 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 4F, Tòa nhà Cevimetal, 69 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 27 Triệu

Phát triển dự án phần mềm bằng ngôn ngữ PHP (Laravel) + VueJS, HTML/CSS cho khách hàng Nhật Bản
Tham gia xây dựng các giải pháp, viết các phần mềm theo yêu cầu của công ty.
Lập trình các module tính năng hệ thống phần mềm theo bản phân tích thiết kế, bản phân tích yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với PHP (Laravel)
Biết và đã từng làm việc VueJS (NuxtJS)
Có kinh nghiệm về HTML/CSS, responsive;
Có thể cắt HTML từ design (Figma, PSD, …)
Có kinh nghiệm thiết kế và tối ưu hiệu suất hệ thống.
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống yêu cầu bảo mật cao.
Có kiến thức về: MVC Framework, ORM, OOP, SOLID , Design Pattern …
Có hiểu biết và khả năng làm việc tốt với API, RestAPI, GraphQL
Mạnh về hiểu biết và cách làm việc CSDL (Postgresql, MySQL …)
Có kinh nghiệm HTML, CSS, Javascript, Jquery.
Thành thạo sử dụng Docker, Git.
Độc lập trong công việc, dễ dàng thích nghi học hỏi công nghệ mới.
Chấp nhận ứng viên ở Hà Nội muốn định cư lâu dài tại Đà Nẵng

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi Trường & Các Hoạt Động
Hiểu được rằng môi trường làm nên con người, chúng tôi luôn chú trọng để phát triển môi trường học hỏi và vui chơi tốt nhất cho nhân viên:
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến: Sức trẻ và nhiệt huyết của VietIS được tạo nên từ chính mỗi cá nhân công ty, chúng tôi luôn không ngừng thay đổi để hoàn thiện hơn nữa bản thân,
Du lịch hàng năm.
Happy Hour cả công ty vào chiều thứ 6 hàng tuần
Tổ chức sinh nhật tháng cho nhân viên.
Các hoạt động khác do công đoàn tổ chức: Teambuilding ngoài trời định kì, các hoạt động vui chơi giải trí khác
Tham gia các câu lạc bộ vui chơi khác của công ty: CLB bóng đá, CLB AoE...
Lương
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.
Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương trong quá trình thử việc.
Xét tăng lương 2 lần/năm
Thưởng & Trợ Cấp
Hằng năm: thưởng lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty (thực hiện review vào cuối mỗi năm)
Thưởng kết thúc dự án.
Thưởng thi đỗ chứng chỉ (tiếng Nhật, chuyên môn)
Thưởng thành tích xuất sắc
Thưởng giới thiệu nhân sự cho nhân viên
Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M)
Phụ cấp cho Lập trình viên khi sử dụng ngôn ngữ lập trình thứ 2 trong công việc
Phụ cấp làm thêm giờ (VietIS không khuyến khích nhân viên OT)
Phụ cấp đào tạo.
Các hoạt động đào tạo, phát triển
Đào tạo Tiếng Nhật, tiếng Anh.
Các chương trình Seminar tổ chức định kì theo Team: Cung cấp cho mỗi cá nhân kiến thức về công nghệ hiện tại, công nghệ mới, nơi chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi học hỏi kiến thức
Career Path rõ ràng theo khung năng lực nội bộ của công ty
Bảo Hiểm
Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà Nước
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà công nghệ AC, Lô A1A, cụm sản xuất TTCN và CNN, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

