Tuyển Backend Developer Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa Vinacomin Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và duy trì các ứng dụng web với kiến trúc fullstack, sử dụng Java hoặc Python cho backend và các framework hiện đại cho frontend.

Thiết kế và xây dựng các RESTful API để giao tiếp giữa các dịch vụ.

Xây dựng giao diện người dùng động và phản hồi tốt bằng các framework như ReactJS, Angular hoặc VueJS.

Quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ và/hoặc NoSQL (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis).

Đóng gói ứng dụng bằng Docker để đảm bảo môi trường phát triển và triển khai nhất quán.

Thiết lập và giám sát tình trạng hệ thống bằng các công cụ logging và alerting hiện đại

Làm việc trong môi trường Agile/Scrum với các công cụ quản lý dự án như JIRA.

Phối hợp chặt chẽ với các team khác (BA, QA, DevOps, khách hàng...) để đảm bảo chất lượng và tiến độ sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên nghành Công nghệ thông tin, hoặc các chuyên ngành liên quan

Có từ 3–6 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm với Java hoặc Python.

Hiểu rõ về RESTful API, kiến trúc microservices, authentication/authorization.

Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL, PostgreSQL) và/hoặc NoSQL (MongoDB, Redis).

Có kỹ năng viết unit test, sử dụng Git, CI/CD.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn

Tối thiểu 13 tháng lương/năm

Đánh giá tăng lương 1 lần/năm

Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, thưởng Tết,…

Trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ ngoài bảo hiểm xã hội

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm tại các trung tâm y tế chất lượng cao

Chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện Rikkei Care

Tham gia các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên bởi các chuyên gia trong và ngoài nước

Công ty tài trợ chi phí thi các chứng chỉ quốc tế

Thưởng thành tích khi đạt các chứng chỉ ngoại ngữ

Cơ hội làm việc tại Nhật, Mỹ, Hàn và nhiều quốc gia khác trên thế giới,…

Thời gian làm việc linh động, nghỉ thứ 7 + chủ nhật hàng tuần

12 ngày phép/năm + 1 ngày nghỉ du lịch

Chế độ team building hàng quý, du lịch hàng năm

Tham gia các giải đấu thể thao indoor, outdoor,

Tham gia các Câu lạc bộ bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng Anh,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company

