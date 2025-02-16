Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 11 Triệu

Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế

Mức lương
3 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- R1

- 11

- 10, Tầng 11, Tháp R1, Tòa nhà The EverRich, 968 Đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 11

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 3 - 11 Triệu

- Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng Mobile/Web với Python–Backend/Frontend (Flask/Django).
- Thực hiện các công việc đúng tiến độ, chủ động học hỏi và nghiên cứu các công nghệ mới.
- Hỗ trợ, phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình phát triển sản phẩm.

Với Mức Lương 3 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 2 năm trở lên về kinh nghiệm làm việc với Python, đặc biệt trong việc phát triển web backend (Flask/Django).
- Có kiến thức vững về RESTful API và các cơ chế xác thực giữa frontend (Web, Mobile Apps) và API.
- Có hiểu biết về mô hình MVC hoặc các mô hình tương tự.
- Kinh nghiệm với Flask (hoặc Django).
- Kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile-Scrum.
- Có khả năng học hỏi nhanh và nâng cao trình độ bản thân.
- Có khả năng cơ bản đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
- Kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt.
Yêu cầu thêm:
- Có kinh nghiệm với ORM (Object Relational Mapper).
- Hiểu biết về quản lý mã nguồn với Git/GitLab.
- Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu như MySQL, MongoDB hoặc PostgreSQL.
- Kiến thức cơ bản về Frontend (HTML5, CSS3, JavaScript) là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế

Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: R1-11-10, Tầng 11, Tháp R1, Tòa nhà EverRich, 968 đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

