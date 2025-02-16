Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 11 Triệu

Mức lương 3 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - R1 - 11 - 10, Tầng 11, Tháp R1, Tòa nhà The EverRich, 968 Đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 11

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 3 - 11 Triệu

- Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng Mobile/Web với Python–Backend/Frontend (Flask/Django).

- Thực hiện các công việc đúng tiến độ, chủ động học hỏi và nghiên cứu các công nghệ mới.

- Hỗ trợ, phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình phát triển sản phẩm.

Với Mức Lương 3 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 2 năm trở lên về kinh nghiệm làm việc với Python, đặc biệt trong việc phát triển web backend (Flask/Django).

- Có kiến thức vững về RESTful API và các cơ chế xác thực giữa frontend (Web, Mobile Apps) và API.

- Có hiểu biết về mô hình MVC hoặc các mô hình tương tự.

- Kinh nghiệm với Flask (hoặc Django).

- Kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile-Scrum.

- Có khả năng học hỏi nhanh và nâng cao trình độ bản thân.

- Có khả năng cơ bản đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

- Kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt.

Yêu cầu thêm:

- Có kinh nghiệm với ORM (Object Relational Mapper).

- Hiểu biết về quản lý mã nguồn với Git/GitLab.

- Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu như MySQL, MongoDB hoặc PostgreSQL.

- Kiến thức cơ bản về Frontend (HTML5, CSS3, JavaScript) là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

