Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUEBYTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 9, Ngõ 11 Duy Tân. Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Lập trình viên

Hỗ trợ phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Flutter.

Tham gia vào quá trình thiết kế, xây dựng và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng.

Hỗ trợ fix bug, tối ưu code theo yêu cầu của team.

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào sản phẩm.

Tham gia vào các cuộc họp, trao đổi với team để cải thiện sản phẩm.

Viết tài liệu kỹ thuật khi cần thiết.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về Flutter, Dart và phát triển ứng dụng di động.

Hiểu biết về REST API, JSON, Firebase là một lợi thế.

Có tư duy logic tốt, khả năng giải quyết vấn đề.

Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm trong công việc.

Biết sử dụng Git là một điểm cộng.

Ứng viên khi làm việc tự chuẩn bị laptop cá nhân.

Quyền Lợi

Lương hỗ trợ: 3.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng.

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có cơ hội học hỏi từ các lập trình viên giàu kinh nghiệm.

Được đào tạo, hướng dẫn trong quá trình làm việc.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần).

Cách Thức Ứng Tuyển

