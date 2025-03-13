Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CARON EV làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CARON EV
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế:
- Số 455 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1,, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Cài đặt, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị CNTT của công ty: Máy tính, thiết bị ngoại vi, mạng, máy chủ
- Cài đặt phần mềm, chương trình, ứng dụng văn phòng.
- Quản lý và theo dõi camera, máy chiếu...
- Quản lý các hệ thống phần mềm mà công ty đang sử dụng, đào tạo và hỗ trợ end user sử dụng phần mềm
- Hỗ trợ các công việc khác do trưởng bộ phận yêu cầu
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ học vấn: Từ trung cấp, Cao đẳng trở lên các ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CARON EV Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 9 -11trường triệu (Thoả thuận theo năng lực)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CARON EV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
