Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CARON EV làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 9 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Số 455 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1,, Thành phố Huế

Lập trình viên

- Cài đặt, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị CNTT của công ty: Máy tính, thiết bị ngoại vi, mạng, máy chủ

- Cài đặt phần mềm, chương trình, ứng dụng văn phòng.

- Quản lý và theo dõi camera, máy chiếu...

- Quản lý các hệ thống phần mềm mà công ty đang sử dụng, đào tạo và hỗ trợ end user sử dụng phần mềm

- Hỗ trợ các công việc khác do trưởng bộ phận yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Từ trung cấp, Cao đẳng trở lên các ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông

- Năng động, nhiệt tình, yêu thích công việc kỹ thuật

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

- Thành thạo kỹ năng máy tính: cài Win, cài phần mềm ứng dụng, chạy mạng LAN, cấu hình mạng LAN, Wifi...

- Biết sử dụng và cài đặt hệ điều hành Linux

- Độ tuổi: 22-30

- Giới tính: Nam

Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9 -11trường triệu (Thoả thuận theo năng lực)

- Xét tăng lương/thưởng định kỳ

- Đóng bảo hiểm và các chế độ theo luật đầy đủ

- Hưởng 12 ngày phép có lương/năm

- Chế độ phụ cấp ăn, xăng xe, điện thoại,...

Cách Thức Ứng Tuyển

