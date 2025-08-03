Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 974 Bạch Đằng, Hồng Hà, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
20% Nhận đơn đặt hàng, kiểm tra đầy đủ thông tin, Chăm sóc khách hàng, chia sẻ thông tin chương trình khuyến mãi, thời hạn sử dụng và điều khoản hợp đồng (nếu có) sau đó lập đơn mua hoặc báo giá.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Nhân viên Kho, Nhân viên soạn hàng
Kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng
Có khả năng sử dụng Tin học văn phòng (Excel, word)
Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng hệ thống và quy trình SAP
Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; ưu tiên bằng đại học
Tại CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thực nhận cơ bản (sau khi trừ thuế, trừ BHXHX) : 9-11 triệu / tháng
Phụ cấp điện thoại / xăng : 800-900k/ tháng (chịu thuế, BHXH)
Đóng BHXH full lương
Có BH Sức khỏe
12 ngày phép / năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
