Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 974 Bạch Đằng, Hồng Hà, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

20% Nhận đơn đặt hàng, kiểm tra đầy đủ thông tin, Chăm sóc khách hàng, chia sẻ thông tin chương trình khuyến mãi, thời hạn sử dụng và điều khoản hợp đồng (nếu có) sau đó lập đơn mua hoặc báo giá.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Nhân viên Kho, Nhân viên soạn hàng

Kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng

Có khả năng sử dụng Tin học văn phòng (Excel, word)

Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng hệ thống và quy trình SAP

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; ưu tiên bằng đại học

Tại CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực nhận cơ bản (sau khi trừ thuế, trừ BHXHX) : 9-11 triệu / tháng

Phụ cấp điện thoại / xăng : 800-900k/ tháng (chịu thuế, BHXH)

Đóng BHXH full lương

Có BH Sức khỏe

12 ngày phép / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

