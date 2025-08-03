Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Ngày đăng tuyển: 03/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 974 Bạch Đằng, Hồng Hà, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

20% Nhận đơn đặt hàng, kiểm tra đầy đủ thông tin, Chăm sóc khách hàng, chia sẻ thông tin chương trình khuyến mãi, thời hạn sử dụng và điều khoản hợp đồng (nếu có) sau đó lập đơn mua hoặc báo giá.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Nhân viên Kho, Nhân viên soạn hàng
Kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng
Có khả năng sử dụng Tin học văn phòng (Excel, word)
Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng hệ thống và quy trình SAP
Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; ưu tiên bằng đại học

Tại CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực nhận cơ bản (sau khi trừ thuế, trừ BHXHX) : 9-11 triệu / tháng
Phụ cấp điện thoại / xăng : 800-900k/ tháng (chịu thuế, BHXH)
Đóng BHXH full lương
Có BH Sức khỏe
12 ngày phép / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 42 Phạm Viết Chánh , Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

