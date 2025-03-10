Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 22 Triệu

Mức lương 9 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 11, MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 22 Triệu

- Phát triển game 2D/3D trên nền tảng Unity

- Tham gia các dự án về game. Dev bằng Unity.

- Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: animation, UI, UX...

- Đóng góp ý tưởng nội dung công việc.

Với Mức Lương 9 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập trình Unity 01 năm trở lên.

- Yêu thích làm game, đam mê nghiên cứu, phát triển game đặc biệt là game di động.

- Luôn học hỏi và cập nhật xu hướng mới trong ngành game.

- Có khả năng làm việc với mọi khía cạnh trong phát triển ứng dụng bao gồm UI, animation, hiểu biết về tối ưu hóa performance cho mobile.

- Có khả năng lập trình các thể loại game 2D, 3D hyper casual, hybrid...

- Có sản phẩm game lên store, sản phẩm demo cá nhân, gửi kèm link theo CV

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-25tr/tháng

- Nghỉ phép nguyên lương 12 ngày /năm

- Ăn trưa miễn phí tại công ty, Happy monday, Happy Box,..

- Thưởng hiệu suất công việc, thưởng lễ, thưởng sinh nhật, thưởng tết,....

- Du lịch công ty định kỳ hàng năm.

- Thưởng đóng góp theo hiệu quả kinh doanh.

- Cung cấp trang thiết bị làm việc và công cụ hỗ trợ công việc (máy cấu hình cao, 2 màn hình...).

- Chế độ BHYT, BHTN theo luật lao động;

- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;

- Tham gia vào các CLB của công ty hàng tuần.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và sếp tâm lý, hướng đến phát triển bản thân và đội nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin