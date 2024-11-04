Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tham gia vào các dự án của công ty và khách hàng.
Tham gia phân tích, thiết kế phần mềm.
Phối hợp để lên kế hoạch phát triển sản phẩm và xây dựng team.
Làm việc tại Ba Đình, Hà Nội
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm: ASP.net, C# VB.net, windows service
Thành thạo Entity Framework Core
Có thể viết Unit Test (xUnit, Moq), Intergration Test
Ưu tiên biết thêm Neo4j (Cypher), Docker, Kubernetes, SOLID principles
Có khả năng tư duy, học hỏi nhanh, cẩn thận, tỉ mỉ.
Thành thạo về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL,
Đam mê công việc, chấp nhận thách thức công việc, cởi mở thân thiện, làm việc nhóm hiệu quả.
Tiếng Anh đọc viết
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, upto 20 triệu/tháng
Thưởng lương mềm dự án lên đến 2.5 tháng lương/năm
Thưởng ngày lễ, tết theo quy định chung từng năm
Xét lương 1 lần/ năm và đột xuất nếu hoàn thành tốt công việc
Nghỉ thứ 7, chủ nhật, hưởng 12 ngày phép/năm
Hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm Ytế, BHXH, BH Thất nghiệp theo luật Lao động
Sau 12 tháng làm việc được hưởng thêm gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 (theo chính sách từng năm)
Công ty có chính sách khuyến học: hỗ trợ chi phí cho các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, kỹ năng mềm
Hưởng chế độ nghỉ mát 1 lần/năm, chế độ Teambuilding hàng quý
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người nhà
Được tạo mọi cơ hội để nâng cao năng lực và phát triển năng lực bản thân.
Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
