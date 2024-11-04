Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Tham gia vào các dự án của công ty và khách hàng.

Tham gia phân tích, thiết kế phần mềm.

Phối hợp để lên kế hoạch phát triển sản phẩm và xây dựng team.

Làm việc tại Ba Đình, Hà Nội

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm: ASP.net, C# VB.net, windows service

Thành thạo Entity Framework Core

Có thể viết Unit Test (xUnit, Moq), Intergration Test

Ưu tiên biết thêm Neo4j (Cypher), Docker, Kubernetes, SOLID principles

Có khả năng tư duy, học hỏi nhanh, cẩn thận, tỉ mỉ.

Thành thạo về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL,

Đam mê công việc, chấp nhận thách thức công việc, cởi mở thân thiện, làm việc nhóm hiệu quả.

Tiếng Anh đọc viết

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, upto 20 triệu/tháng

Thưởng lương mềm dự án lên đến 2.5 tháng lương/năm

Thưởng ngày lễ, tết theo quy định chung từng năm

Xét lương 1 lần/ năm và đột xuất nếu hoàn thành tốt công việc

Nghỉ thứ 7, chủ nhật, hưởng 12 ngày phép/năm

Hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm Ytế, BHXH, BH Thất nghiệp theo luật Lao động

Sau 12 tháng làm việc được hưởng thêm gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 (theo chính sách từng năm)

Công ty có chính sách khuyến học: hỗ trợ chi phí cho các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, kỹ năng mềm

Hưởng chế độ nghỉ mát 1 lần/năm, chế độ Teambuilding hàng quý

Có chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người nhà

Được tạo mọi cơ hội để nâng cao năng lực và phát triển năng lực bản thân.

