Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

· Lập kế hoạch tổng thể của dự án theo chỉ định và hướng dẫn của cấp trên để đảm bảo các mục tiêu và ưu tiên của dự án

· Đảm bảo bản kế hoạch một cách logic, đầy đủ các hạng mục cần thiết, qua đó phác thảo nguồn lực phân bổ trong dự án.

· Thu thập thông tin để lên kế hoạch cho dự án một cách tối ưu.

· Đảm bảo được luồng thông tin được thông suốt và đồng bộ giữa đối tác và các bên liên quan

· Thực hiện và đảm bảo dự án đang theo đúng tiến độ, hoàn thành trong thời gian dự định và ngân sách cho phép.

· Theo dõi công việc dự án, phát hiện các vấn đề, rủi ro, chủ động xử lý hoặc đề xuất giải pháp lên ban lãnh đạo.

· Báo cáo về tiến độ, hiệu quả công việc của các thành viên dự án và các vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai dự án;

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin

· Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt giao tiếp giữa các cá nhân.

· Khả năng làm việc độc lập, chủ động giải quyết vấn đề.

· Tính hợp tác cao, thái độ tích cực .

· Chịu được áp lực cao với khối lượng công việc lớn phải hoàn thành đúng thời hạn.

· Có kinh nghiệm 2-3 năm vị trí trợ lý, nhân viên phân tích nghiệp vụ .

· Có kinh nghiệm làm việc ,vận hành các hệ thống quản lý chất lượng.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng vào các ngày lễ tết

Du lịch hàng năm

Tham gia BHXH-BHYT-BHTN đầy đủ

Được đào tạo theo chính sách đào tạo của công ty.

Ngoài chế độ BHXH theo luật, còn có bảo hiểm 24h

