Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Mức lương
Đến 60 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 60 Triệu

Phân tích, thu thập yêu cầu nghiệp vụ liên quan đến một trong những phân hệ FI/CO, PP, MM và SD
Tư vấn, thiết kế và đề xuất các giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trên hệ thống SAP.
Hỗ trợ triển khai, kiểm thử (UAT) và đảm bảo hệ thống vận hành đúng yêu cầu.
Hướng dẫn, đào tạo người dùng về các quy trình nghiệp vụ và sử dụng hệ thống SAP.
Làm việc trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật, nhà cung cấp giải pháp SAP để triển khai các cải tiến và nâng cấp hệ thống.
Quản lý nhóm BA hoặc nhóm triển khai SAP, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Tham gia lập kế hoạch, quản lý rủi ro và tối ưu nguồn lực trong các dự án ERP.
Hỗ trợ kiểm soát tài liệu, quy trình, báo cáo liên quan đến hệ thống SAP ERP.

Với Mức Lương Đến 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kế toán – Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm làm việc với SAP ERP.
Hiểu biết sâu về các quy trình nghiệp vụ.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trưởng nhóm hoặc quản lý dự án triển khai SAP ERP.
Kỹ năng giao tiếp, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi toàn diện
Lương: UPTO 60.000.000 VNĐ/tháng
Tối thiểu 13 tháng lương/năm.
Thử việc nhận 100% lương
Xét tăng lương 1- 2 lần/năm.
Thưởng: Thưởng Tết, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự...
Văn phòng làm việc chuyên nghiệp hạng A.
Môi trường làm việc thân thiện và có tính tương hỗ cao, ổn định lâu dài.
Có nhiều cơ hội được đào tạo, làm việc nâng cao trình độ và cơ hội thăng tiến.
Có nhiều hoạt động bổ trợ tinh thần, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà 152 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

