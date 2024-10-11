Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN
- Hồ Chí Minh: Số 7, Đường số 2, khu dân cư Savico, phường Tam Bình, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 16 - 25 Triệu
Lập kế hoạch và điều phối vận tải khi tiếp nhận yêu cầu vận chuyển từ khách hàng hoặc cấp quản lý.
Theo dõi tiến độ vận chuyển hàng hoá, trực tiếp xử lý các phát sinh trong quá trình vận chuyển nhằm đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.
Quản lý đội tài xế và giám sát sửa chữa các phương tiện vận chuyển
Quản lý các loại phí và lệ phí liên quan đến lĩnh vực vận chuyển nhằm tối thiểu hóa chi phí vận chuyển.
Quản lý việc thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, triển khai thực hiện công tác giao nhận, quản lý hoạt động giao nhận.
Khai thác tốt năng lực vận chuyển, cảng bốc dỡ, kho tàng trên thị trường để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa một cách tối ưu nhất, đảm bảo không phát sinh lưu kho bãi hoặc chi phí ngoài khác
Thực hiện các công việc khác do quản lý giao.
Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học. Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương
Khả năng giao tiếp tốt và làm việc nhóm hiệu quả. Có kỹ năng giải quyết vấn đề và nhạy bén trong công việc
Có thể đi công tác khi cần và sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để có thể đáp ứng tốt được yêu cầu công việc.
Có tinh thần trách nhiệm, siêng năng, cẩn thận và trung thực.
Hồ sơ cá nhân theo quy định của luật
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN Thì Được Hưởng Những Gì
Hoạt động Teambuilding hàng năm
Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định
Được thưởng vào các ngày Lễ Tết và thưởng lương tháng 13 theo hiệu quả công việc đảm nhận.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
