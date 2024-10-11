Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TCN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 7, Đường số 2, khu dân cư Savico, phường Tam Bình, Thủ Đức

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và điều phối vận tải khi tiếp nhận yêu cầu vận chuyển từ khách hàng hoặc cấp quản lý. Theo dõi tiến độ vận chuyển hàng hoá, trực tiếp xử lý các phát sinh trong quá trình vận chuyển nhằm đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Quản lý đội tài xế và giám sát sửa chữa các phương tiện vận chuyển Quản lý các loại phí và lệ phí liên quan đến lĩnh vực vận chuyển nhằm tối thiểu hóa chi phí vận chuyển. Quản lý việc thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, triển khai thực hiện công tác giao nhận, quản lý hoạt động giao nhận. Khai thác tốt năng lực vận chuyển, cảng bốc dỡ, kho tàng trên thị trường để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa một cách tối ưu nhất, đảm bảo không phát sinh lưu kho bãi hoặc chi phí ngoài khác Thực hiện các công việc khác do quản lý giao.

Tốt nghiệp Đại học. Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương Khả năng giao tiếp tốt và làm việc nhóm hiệu quả. Có kỹ năng giải quyết vấn đề và nhạy bén trong công việc Có thể đi công tác khi cần và sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để có thể đáp ứng tốt được yêu cầu công việc. Có tinh thần trách nhiệm, siêng năng, cẩn thận và trung thực. Hồ sơ cá nhân theo quy định của luật

Hoạt động Teambuilding hàng năm Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định Được thưởng vào các ngày Lễ Tết và thưởng lương tháng 13 theo hiệu quả công việc đảm nhận.

