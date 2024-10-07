Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 138

- 142 Hai Bà Trưng, phường Đakao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm, quý dựa trên các chi phí kế hoạch và đưa ra dự báo các kịch bản kinh doanh.
- Tổng hợp và phân tích báo cáo Sale tuần, tháng, năm.
- Tổng hợp và phân tích báo cáo Giá thành tháng, năm.
- Tổng hợp và phân tích báo cáo P&L tháng, năm
- Theo dõi, Tổng hợp và phân tích Chi phí Marketing, Trade và hoạt động kinh doanh (MSG&A) của toàn Tập đoàn.
- Hỗ trợ lập Form mẫu Báo cáo Quản trị
- Hỗ trợ xây dựng, đều chỉnh các Quy trình liên quan đến Kế toán, Tài chính
- Tham gia hỗ trợ thường xuyên nghiệp vụ Kế toán Quản trị cho các Công ty thành viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức Kế toán quản trị, kế toán tài chính
- Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt Excel, Powerpoint
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm SAP/ERP
- Có kỹ năng phân tích, nhạy bén
- Kỹ năng làm việc độc lập
- Phối hợp làm việc nhóm.
- Xử lý công việc nhanh, hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: cạnh tranh theo năng lực.
- Được chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ.
- Qùa, Tiền thưởng Lễ - Tết (30/04 và 1/5, 2/9, 1/1)
- Thưởng theo thành tích và doanh số cuối năm.
- Được đào tạo để phát triển nghề nghiệp.
- Chế độ bảo hiểm đặc biệt 24/24.
- Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM

