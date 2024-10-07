Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

- Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm, quý dựa trên các chi phí kế hoạch và đưa ra dự báo các kịch bản kinh doanh.

- Tổng hợp và phân tích báo cáo Sale tuần, tháng, năm.

- Tổng hợp và phân tích báo cáo Giá thành tháng, năm.

- Tổng hợp và phân tích báo cáo P&L tháng, năm

- Theo dõi, Tổng hợp và phân tích Chi phí Marketing, Trade và hoạt động kinh doanh (MSG&A) của toàn Tập đoàn.

- Hỗ trợ lập Form mẫu Báo cáo Quản trị

- Hỗ trợ xây dựng, đều chỉnh các Quy trình liên quan đến Kế toán, Tài chính

- Tham gia hỗ trợ thường xuyên nghiệp vụ Kế toán Quản trị cho các Công ty thành viên.

- Có kiến thức Kế toán quản trị, kế toán tài chính

- Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt Excel, Powerpoint

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm SAP/ERP

- Có kỹ năng phân tích, nhạy bén

- Kỹ năng làm việc độc lập

- Phối hợp làm việc nhóm.

- Xử lý công việc nhanh, hiệu quả.

- Mức lương: cạnh tranh theo năng lực.

- Được chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ.

- Qùa, Tiền thưởng Lễ - Tết (30/04 và 1/5, 2/9, 1/1)

- Thưởng theo thành tích và doanh số cuối năm.

- Được đào tạo để phát triển nghề nghiệp.

- Chế độ bảo hiểm đặc biệt 24/24.

- Được hưởng các chế độ đầy đủ theo Luật Lao động.

