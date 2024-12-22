Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 33, Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện kiểm thử phần mềm, bao gồm kiểm thử chức năng, hiệu năng, bảo mật, và giao diện người dùng, test API.

Phân tích yêu cầu hệ thống và tham gia vào quá trình lập kế hoạch kiểm thử.

Thiết kế và phát triển các kịch bản kiểm thử (test case), chuẩn bị dữ liệu kiểm thử.

Thực hiện các bài kiểm tra theo kịch bản đã thiết kế, ghi nhận kết quả và báo cáo lỗi cho đội ngũ phát triển.

Theo dõi, phối hợp với các bộ phận liên quan để khắc phục lỗi và hoàn thành quy trình kiểm thử.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm trước khi phát hành.

Viết báo cáo và tài liệu kiểm thử theo quy định.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành khác nếu có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín;

Kinh nghiệm làm việc từ 2 năm tại các công ty, dự án về vị trí kiểm thử phần mềm lĩnh vực Mobile App/Web/API

Có kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm và các phương pháp, công cụ test, kỹ thuật test; log bug

Có kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử

Có kinh nghiệm hỗ trợ triển khai nghiệm thu sản phẩm: viết tài liệu HDSD, demo hệ thống, hỗ trợ UAT, hỗ trợ vận hành

Có kinh nghiệm làm việc về truy vấn với các hệ cơ sở dữ liệu

Có khả năng và kinh nghiệm sử dụng thành thạo các công cụ: Qtest,Jira, Confluence,...

Ưu tiên:

Có chứng chỉ kiểm thử ISTQB

Có kinh nghiệm kiểm thử trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, các hệ thống như Core Banking (T24, Flexcube...)//Swift/ BPM/ECM/Ebanking...

Có kinh nghiệm lên chiến lược và kiểm soát kế hoạch kiểm thử

Có kinh nghiệm về kiểm thử tự động

Có kinh nghiệm về Performance test

Tại CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 15M + phụ cấp

Lương tháng 13, thưởng performance, thưởng dự án

Đánh giá, xét tăng lương hàng năm

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.

Được tham gia các sự kiện nội bộ: Du lịch công ty, teambuiding hàng năm, happy hour hàng tuần, sinh nhật công ty, các dịp lễ trong năm,...

Quà sinh nhật, hưởng chế độ hỉ, hiếu,..

Có cơ hội được tham gia trong các dự án luôn được update công nghệ tiên tiến nhất.

Được thử sức với các dự án hấp dẫn trong và ngoài nước.

Được trao quyền sáng tạo với đam mê

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin