Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Tiếp nhận các yêu cầu về Xây dựng kịch bản Kiểm thử các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng ứng dụng số hóa dịch vụ Ngân hàng số cho KHCN/KHDN, hệ sinh thái.
Thực hiện tìm hiểu, phân tích và làm rõ yêu cầu. Xây dựng chiến lược kiểm thử cho yêu cầu sản phẩm, dịch vụ.
Xây dựng kế hoạch kiểm thử, viết kịch bản, tạo báo cáo kiểm thử, báo cáo lỗi kiểm thử. Xây dựng tài liệu cho các yêu cầu sau khi đã thực hiện.
Thực hiện kiểm thử, đánh giá chất lượng sản phẩm.
Phân tích /đánh giá nguyên nhân lỗi sau golive.
Điều phối công việc trong nhóm theo Agile/ Scrum
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc với khách hàng khối ngân hàng, công việc ổn định và lâu dài
Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực đóng góp.
Lương tháng 13.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
