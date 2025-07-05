Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu

Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu

CÔNG TY TNHH NEO TALENT
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Manual Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Mức lương
20 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm Kỹ sư Manual Test-nghiệp vụ Ngân hàng tài năng để gia nhập đội ngũ, làm việc onsite tại ngân hàng số hàng đầu Việt Nam. Vị trí này là cơ hội lý tưởng cho những ai mong muốn đón đầu xu hướng công nghệ mới nhất, đặc biệt trong bối cảnh AI, dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây (Cloud) đang tái định hình ngành. Bạn sẽ được tham gia vào các dự án công nghệ cao, mang tính thử thách và sáng tạo, với ứng dụng thực tiễn của các công nghệ như AI/ML, tự động hóa, hệ thống thông minh.
Trách nhiệm chính:
Triển khai kiểm thử các phần mềm phát triển mới hoặc các gói nâng cấp, bảo trì phần mềm;
Xây dựng kịch bản kiểm thử testcase, kế hoạch kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu test theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ và thực hiện kiểm thử theo kịch bản;
Phân tích lỗi, ghi nhận lỗi và báo cáo kết quả test.;
Soạn thảo và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm công nghệ cho người dùng cuối.
Tham gia đào tạo trực tiếp về sản phẩm, tính năng công nghệ cho bộ phận hỗ trợ IT và cán bộ nghiệp vụ nếu cần thiết.

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành thuộc lĩnh vực CNTT hoặc tương đương hoặc trái ngành và có chứng chỉ liên quan đến Testing
Có tối thiểu 1.5 năm kinh nghiệm test Web/App/API trong các dự án AI hoặc làm việc tại các công ty AI
Có kinh nghiệm tạo tài liệu test case
Có kiến thức cơ bản về SQL
Có kiến thức nền tảng về AI/Machine Learning và mô hình học máy
Biết cơ bản về Python, mô hình ML, AI
Kinh nghiệm sử dụng một số công cụ kiểm thử mô hình AI
Tỉ mỉ, chăm chỉ, trung thực, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Hấp Dẫn: Mức lương từ 18 - 25 triệu VND (NET), tương xứng với năng lực và kinh nghiệm. Hưởng 100% trong thời gian thử việc.
Cam kết tháng lương 13. Đảm bảo đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định pháp luật.
Công Việc Đầy Thử Thách & Đam Mê: Không chỉ là một vị trí onsite thông thường, bạn sẽ được trực tiếp tham gia vào những dự án công nghệ ngân hàng tiên phong, khám phá và áp dụng giải pháp số hiện đại, tạo ra tác động thực sự trong lĩnh vực tài chính.
Đào Tạo & Phát Triển Chuyên Môn: Nhận hướng dẫn từ các chuyên gia đầu ngành, cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng liên tục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEO TALENT

CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 ngách 62 Ngõ Lệnh Cư , Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-manual-tester-thu-nhap-20-27-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job362083
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Tuyển Manual Tester Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Netcompany
Tuyển Manual Tester Netcompany làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Netcompany
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Manual Tester Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Tuyển Manual Tester Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Netcompany
Tuyển Manual Tester Netcompany làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Netcompany
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Manual Tester Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN VETC
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
18 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Minma Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD Công ty TNHH Minma Việt Nam
500 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 28 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
16 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu TECHVIFY SOFTWARE., JSC
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Draphony DX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Draphony DX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Draphony Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Draphony Vietnam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester TNHH Pirago Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu TNHH Pirago Việt Nam
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH HAPOSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH HAPOSOFT
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần LitGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần LitGroup
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LEGOTECH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Jits Innovation Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Jits Innovation Labs
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm