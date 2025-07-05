Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu

Mức lương 20 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm Kỹ sư Manual Test-nghiệp vụ Ngân hàng tài năng để gia nhập đội ngũ, làm việc onsite tại ngân hàng số hàng đầu Việt Nam. Vị trí này là cơ hội lý tưởng cho những ai mong muốn đón đầu xu hướng công nghệ mới nhất, đặc biệt trong bối cảnh AI, dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây (Cloud) đang tái định hình ngành. Bạn sẽ được tham gia vào các dự án công nghệ cao, mang tính thử thách và sáng tạo, với ứng dụng thực tiễn của các công nghệ như AI/ML, tự động hóa, hệ thống thông minh.

Trách nhiệm chính:

Triển khai kiểm thử các phần mềm phát triển mới hoặc các gói nâng cấp, bảo trì phần mềm;

Xây dựng kịch bản kiểm thử testcase, kế hoạch kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu test theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ và thực hiện kiểm thử theo kịch bản;

Phân tích lỗi, ghi nhận lỗi và báo cáo kết quả test.;

Soạn thảo và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm công nghệ cho người dùng cuối.

Tham gia đào tạo trực tiếp về sản phẩm, tính năng công nghệ cho bộ phận hỗ trợ IT và cán bộ nghiệp vụ nếu cần thiết.

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành thuộc lĩnh vực CNTT hoặc tương đương hoặc trái ngành và có chứng chỉ liên quan đến Testing

Có tối thiểu 1.5 năm kinh nghiệm test Web/App/API trong các dự án AI hoặc làm việc tại các công ty AI

Có kinh nghiệm tạo tài liệu test case

Có kiến thức cơ bản về SQL

Có kiến thức nền tảng về AI/Machine Learning và mô hình học máy

Biết cơ bản về Python, mô hình ML, AI

Kinh nghiệm sử dụng một số công cụ kiểm thử mô hình AI

Tỉ mỉ, chăm chỉ, trung thực, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Hấp Dẫn: Mức lương từ 18 - 25 triệu VND (NET), tương xứng với năng lực và kinh nghiệm. Hưởng 100% trong thời gian thử việc.

Cam kết tháng lương 13. Đảm bảo đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định pháp luật.

Công Việc Đầy Thử Thách & Đam Mê: Không chỉ là một vị trí onsite thông thường, bạn sẽ được trực tiếp tham gia vào những dự án công nghệ ngân hàng tiên phong, khám phá và áp dụng giải pháp số hiện đại, tạo ra tác động thực sự trong lĩnh vực tài chính.

Đào Tạo & Phát Triển Chuyên Môn: Nhận hướng dẫn từ các chuyên gia đầu ngành, cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng liên tục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT

