Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh
Ngày đăng tuyển: 30/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1 Phạm Vấn, Phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện công tác thu ngân: Thanh toán, in hóa đơn, thu tiền khách trả theo đúng quy trình thanh toán của cửa hàng
Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng chính xác, nhanh chóng.
Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thu ngân, giữ cho máy móc hoạt động tốt.
Tư vấn các sản phẩm cho khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp 12
Giọng miền nam
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực trang sức.
Có kiến thức về các loại trang sức, chất liệu và xu hướng thị trường.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng tư vấn cho khách hàng.
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm misa

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 10tr + thưởng + tiền cơm
BHYT + BHXH thưởng tháng 13
Du lịch hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Giờ làm việc: 8h-20h ( nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi)
Nghỉ ca 3 ngày trong tháng
Đào tạo trước khi nhận việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1 Phạm Vấn, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

