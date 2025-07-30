Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1 Phạm Vấn, Phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện công tác thu ngân: Thanh toán, in hóa đơn, thu tiền khách trả theo đúng quy trình thanh toán của cửa hàng

Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng chính xác, nhanh chóng.

Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thu ngân, giữ cho máy móc hoạt động tốt.

Tư vấn các sản phẩm cho khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp 12

Giọng miền nam

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực trang sức.

Có kiến thức về các loại trang sức, chất liệu và xu hướng thị trường.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng tư vấn cho khách hàng.

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm misa

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 10tr + thưởng + tiền cơm

BHYT + BHXH thưởng tháng 13

Du lịch hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Giờ làm việc: 8h-20h ( nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi)

Nghỉ ca 3 ngày trong tháng

Đào tạo trước khi nhận việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh

