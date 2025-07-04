Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 24 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
17 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Lê Văn Lương, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 17 - 24 Triệu

Thiết kế và thực hiện kế hoạch kiểm thử, các trường hợp, kịch bản và quy trình kiểm thử trên các ứng dụng phần mềm dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và đặc tính kỹ thuật.
• Xác định các lỗi phần mềm để gắn cờ và chẩn đoán các lỗi và duy trì cơ sở dữ liệu về các lỗi phần mềm.
• Sử dụng phân tích lịch sử các kết quả kiểm tra để xác định các vấn đề và các lĩnh vực cải tiến.
• Tiến hành Kiểm tra Chức năng trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh thông qua việc thực hiện các bài kiểm tra kịch bản kinh doanh từ đầu đến cuối.
• Tiến hành Kiểm tra hồi quy trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để xác định bất kỳ tác động nào có thể xảy ra do các thay đổi gây ra.
• Hỗ trợ chuẩn bị và cung cấp các báo cáo về tiến độ của dịch vụ thử nghiệm cho các trưởng nhóm.

Với Mức Lương 17 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, Toán tin, Hệ thống thông tin hoặc liên quan.Trường hợp không đáp ứng, yêu cầu cung cấp Chứng chỉ về CNTT được cấp bởi các tổ chức uy tín.
Có chứng chỉ kiểm thử (ISTQB), quản lý Agile (PSM), chứng chỉ AI/Data Science (Coursera, Udemy...).
Kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí kiểm thử AI
Có kiến thức nền tảng về AI/Machine Learning và mô hình học máy
Nắm được cách làm cơ bản của Funtional Testing, Integration Testing, Perfomance Testing, Bias&Fairness Testing, Data Validation Testing, Regresstion Testing
Thiết kế và thực hiện các bộ testing
Viết báo cáo kiểm thử chi tiết: lỗi phát hiện, phân tích nguyên nhân, đề xuất cải tiến.
Biết cơ bản về Python, mô hình ML, AI
Kinh nghiệm sử dụng một số công cụ kiểm thử mô hình AI
Ưu tiên Nhân sự đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong kiểm thử phần mềm

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực đóng góp.
Lương tháng 13.
Được tham gia BHXH
Làm việc từ thứ 2 đến T6
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

