Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37N3, Khu đô thị Jamona Golden Silk, Bùi Văn Ba, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng (Vôi, khoáng sản, nông sản ... )

Đàm phán, chốt hợp đồng, chăm sóc khách hàng và thu hồi công nợ.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam / Nữ

Độ tuổi: Sinh năm 2003 – 1990.

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên.

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Năng động, chủ động trong công việc, chịu được áp lực.

Ưu tiên ứng viên có khả năng đi thị trường và/hoặc có bằng lái xe.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + % lợi nhuận + Thưởng (trung bình từ 10 – 25 triệu/tháng). Xét tăng lương định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo hiệu quả công việc.

- Trả lương vào mùng 5 hàng tháng.

- Phụ cấp đầy đủ cho công tác, phát triển thị trường.

- Trang bị toàn bộ công cụ, dụng cụ cần thiết phục vụ công việc.

- Công ty chi 100% BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng chính thức.

- Được tham gia đầy đủ các hoạt động nội bộ hàng năm:

Sinh nhật CBNV hàng tháng

Liên hoan lễ, Tết

Du lịch thường niên (tháng 6 - 7)

Khám sức khỏe định kỳ (tháng 9 - 10)

- Quỹ phúc lợi SHC hàng năm:

Bầu chọn hỗ trợ mua nhà cho CBNV

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình gặp khó khăn/thảm họa

Khen thưởng con em đạt thành tích học tập tốt

- Và nhiều chế độ phúc lợi khác sẽ được trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ

