Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33 đường số 24a An Phú, Thủ Đức, Quận 2

Triển khai chiến lược thương hiệu toàn diện phù hợp với các mục tiêu và mục đích chung của công ty.

Lên kế hoạch, thực hiện và tối ưu hóa các chiến dịch quảng bá như: sự kiện đối tác, các giải đấu thể thao, tài trợ giải đấu...

Hợp tác với các nhóm phát triển kinh doanh và bán hàng để đảm bảo các nỗ lực tiếp thị hỗ trợ tạo khách hàng tiềm năng và mục tiêu bán hàng.

Triển khai các chiến dịch, hoạt động xây dựng cộng đồng, xây dựng brand love.

Theo dõi hiệu suất chiến dịch, phân tích và thực hiện các điều chỉnh dựa trên dữ liệu để cải thiện kết quả.

Một số tác vụ khác do cấp trên giao.

Tốt nghiệp các trường đại học về truyền thông, quản trị kinh doanh.

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.

Có tư duy về hình ảnh.

Kĩ năng giao tiếp tốt.

Có network với các đối tác báo chí, các kênh truyền thông Online, Offline.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 10 -15 triệu đồng/ tháng (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp)

Thưởng Lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của Công ty, ...

Chế độ phúc lợi:

Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức

12 ngày phép/ năm + Lễ Tết nghỉ theo quy định pháp luật

