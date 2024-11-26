Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 28 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mức lương
Đến 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Đến 28 Triệu

Tham gia vào dự án lớn của khách hàng Nhật Bản/ Âu Mỹ về các lĩnh vực tài chính- ngân hàng, logistic, hành chính, quản lý vận hành,...
Phân tích và phát triển dựa trên module khách hàng yêu cầu và coding
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Địa điểm làm việc: Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Với Mức Lương Đến 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên lập trình IOS Swift /SwiftUI hoặc Android Kotlin
Ưu tiên các bạn đã làm dự án tài chính, size team lớn, có tiếng Anh đọc viết, giao tiếp càng tốt.
Có khả năng làm việc nhóm tốt, chủ động báo cáo kết quả công việc được giao
Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích, thiết kế và học hỏi nhanh.
Tiếng Anh đọc hiểu văn bản. Ưu tiên các ứng viên có kỹ năng giao tiếp
Có nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm.
Tốt nghiệp đại học về Công nghệ thông tin hoặc các ngành có liên quan

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn upto 28M/tháng
Thời gian làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thưởng dự án lên tới 2.5 tháng lương/ năm
Review lương hàng năm hoặc đột xuất
Thưởng tất cả các ngày lễ theo quy định chung từng năm
Chế độ chăm sóc phụ nữ: thưởng lễ 20/10 – 8/3, gói thưởng sinh sản của riêng công ty
Cung cấp các thiết bị; giám sát để làm việc.
Các hoạt động xây dựng nhóm bao gồm các chuyến đi công ty hàng năm, các bữa tiệc và các phúc lợi nhân sự hấp dẫn khác.
Các khóa đào tạo khác nhau về các công nghệ thịnh hành, các phương pháp hay nhất và kỹ năng mềm
Môi trường làm việc hỗ trợ, vui vẻ và linh hoạt, coi trọng sự đổi mới, sáng tạo và những ý tưởng mới.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo luật lao động và Gói bảo hiểm sức khỏe tăng cường 24/7 với tổng mệnh giá bảo vệ lên tới 100 triệu đồng/năm sau 1 năm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

