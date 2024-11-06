Tuyển Thu mua/Mua hàng NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Thu mua/Mua hàng

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động mua hàng, nhập hàng của các dự án.

Làm việc với bộ phận quản lý dự án để thực hiện các công việc chuẩn bị hồ sơ, mua sắm đúng tiến độ.

Làm việc cùng phòng kế toán và kỹ thuật để chuẩn bị các hồ sơ mua hàng, thủ tục tạm ứng, thanh toán cho nhà cung cấp

Liên hệ với nhà sản xuất trong nước và nước ngoài, tìm kiếm nhà sản xuất mới, mua hàng hoá thiết bị cung cấp cho dự án

Theo dõi, cập nhật chứng từ và đơn hàng lên hệ thống

Quản lý các chứng từ và chi phí theo dự án

Tổng hợp các báo cáo kinh doanh, chi phí theo định kỳ

Chuẩn bị các thủ tục nhập khẩu cho hàng hóa xuất đi hoặc mua từ nước ngoài: chủ yếu làm việc với Agency

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ cao đẳng trở lên

Sử dụng thành thạo word, excel

Tiếng anh đọc hiểu

Trung thực, chịu khó, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

Có kỹ năng giao tiếp & đàm phán thương lượng tốt

Có kinh nghiệm trong việc mua hàng từ nước ngoài

Ưu tiên ứng viên có thể Giao tiếp tiếng Anh

Ưu tiên ứng viên đã có kinhg nghiệm làm việc ở nhà máy sản xuất

Tại NTQ Solution Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: cạnh tranh

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước

Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc, Review lương hàng năm

BHXH, Bảo hiểm sức khỏe nâng cao PTI cho bản thân khi có thâm niên 1 năm làm việc, từ 1,5 năm sẽ được hỗ trợ khi mua bảo hiểm cho gia đình

Đào tạo: Chương trình đào tạo nội bộ định kỳ hàng tuần, tháng, quý (Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Kỹ năng mềm, Kỹ năng lãnh đạo, Kiến thức công nghệ); chính sách tài trợ thi lấy chứng chỉ;

Chính sách du lịch nghỉ mát; teambuilding cấp công ty Tài trợ 100% với nhân viên chính thức;

Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần;

Môi trường làm việc: Năng động, vui vẻ được đầu tư tổ chức bài bản; CLB Cầu Lông, Yoga, bóng đá, CLB văn hóa Nhật Bản,...

Cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NTQ Solution

