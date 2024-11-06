Tuyển Thu mua/Mua hàng NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại NTQ Solution
- Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động mua hàng, nhập hàng của các dự án.
Làm việc với bộ phận quản lý dự án để thực hiện các công việc chuẩn bị hồ sơ, mua sắm đúng tiến độ.
Làm việc cùng phòng kế toán và kỹ thuật để chuẩn bị các hồ sơ mua hàng, thủ tục tạm ứng, thanh toán cho nhà cung cấp
Liên hệ với nhà sản xuất trong nước và nước ngoài, tìm kiếm nhà sản xuất mới, mua hàng hoá thiết bị cung cấp cho dự án
Theo dõi, cập nhật chứng từ và đơn hàng lên hệ thống
Quản lý các chứng từ và chi phí theo dự án
Tổng hợp các báo cáo kinh doanh, chi phí theo định kỳ
Chuẩn bị các thủ tục nhập khẩu cho hàng hóa xuất đi hoặc mua từ nước ngoài: chủ yếu làm việc với Agency
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo word, excel
Tiếng anh đọc hiểu
Trung thực, chịu khó, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
Có kỹ năng giao tiếp & đàm phán thương lượng tốt
Có kinh nghiệm trong việc mua hàng từ nước ngoài
Ưu tiên ứng viên có thể Giao tiếp tiếng Anh
Ưu tiên ứng viên đã có kinhg nghiệm làm việc ở nhà máy sản xuất
Tại NTQ Solution Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước
Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc, Review lương hàng năm
BHXH, Bảo hiểm sức khỏe nâng cao PTI cho bản thân khi có thâm niên 1 năm làm việc, từ 1,5 năm sẽ được hỗ trợ khi mua bảo hiểm cho gia đình
Đào tạo: Chương trình đào tạo nội bộ định kỳ hàng tuần, tháng, quý (Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Kỹ năng mềm, Kỹ năng lãnh đạo, Kiến thức công nghệ); chính sách tài trợ thi lấy chứng chỉ;
Chính sách du lịch nghỉ mát; teambuilding cấp công ty Tài trợ 100% với nhân viên chính thức;
Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần;
Môi trường làm việc: Năng động, vui vẻ được đầu tư tổ chức bài bản; CLB Cầu Lông, Yoga, bóng đá, CLB văn hóa Nhật Bản,...
Cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NTQ Solution
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
