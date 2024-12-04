Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Bellsystem24 VietNam

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3 Tòa nhà Trung Yên 1, Số 1A Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Gọi ra theo data và kịch bản có sẵn do công ty cung cấp để mời khách hàng mở thẻ tín dụng của ngân hàng quốc tế UOB
Tư vấn mở thẻ ATM của khách hàng
Công việc và nghiệp vụ của nhân viên tư vấn, bán hàng
Đi gặp gỡ, trao đổi với khách hàng để mở thẻ tín dụng cho ngân hàng
2. THỜI GIAN LÀM VIỆC
Giờ hành chính từ 8h - 17h
Làm thứ 7 tuần 1 + 3 trong tháng
Nghỉ thứ 7 tuần 2 + 4 trong tháng và Chủ nhật
3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC ✅
-Tầng 3, Tòa nhà Trung Yên 1, Số 1A, Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam hoặc nữ có độ tuổi từ 19 đến 35.
Không yêu cầu ngoại hình
Trình độ học vấn từ THPT trở lên
Thái độ tốt
Giao tiếp nhanh nhẹn
Tư duy tích cực
Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng là 1 lợi thế

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 5.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ + Hoa hồng, (Thu nhập từ 10.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ/tháng)
Được đào tạo bài bản về kỹ năng, sản phẩm, nghiệp vụ trước khi tiếp nhận công việc
Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định
Được hỗ trợ đầy đủ các trang thiết bị làm việc (Máy tính, tai nghe,...)
Có thưởng Lễ Tết, hiếu hỷ, sinh nhật, cũng như các hoạt động thưởng nóng, giải thưởng từ đối tác Ngân Hàng khi đạt thành tích hoặc tiến bộ nổi bật
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty
Có cơ hội thăng tiến lên những vị trí cao hơn (trưởng nhóm, trưởng ca hoặc giám sát, quản lý,...) với cơ chế rõ ràng, minh bạch
Được đào tạo leadership cũng như nghiệp vụ chuyên môn tương ứng trong quá trình phát triển đến vị trí mới
Phát triển đa dạng mối quan hệ nghề nghiệp tài chính – ngân hàng (đối tác, khách hàng, đồng nghiệp và quản lý), phục vụ đắc lực cho con đường phát triển trong tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

