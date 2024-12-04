Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Bellsystem24 VietNam
- Hà Nội:
- Tầng 3 Tòa nhà Trung Yên 1, Số 1A Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Gọi ra theo data và kịch bản có sẵn do công ty cung cấp để mời khách hàng mở thẻ tín dụng của ngân hàng quốc tế UOB
Tư vấn mở thẻ ATM của khách hàng
Công việc và nghiệp vụ của nhân viên tư vấn, bán hàng
Đi gặp gỡ, trao đổi với khách hàng để mở thẻ tín dụng cho ngân hàng
2. THỜI GIAN LÀM VIỆC
Giờ hành chính từ 8h - 17h
Làm thứ 7 tuần 1 + 3 trong tháng
Nghỉ thứ 7 tuần 2 + 4 trong tháng và Chủ nhật
3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
-Tầng 3, Tòa nhà Trung Yên 1, Số 1A, Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu ngoại hình
Trình độ học vấn từ THPT trở lên
Thái độ tốt
Giao tiếp nhanh nhẹn
Tư duy tích cực
Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng là 1 lợi thế
Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về kỹ năng, sản phẩm, nghiệp vụ trước khi tiếp nhận công việc
Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định
Được hỗ trợ đầy đủ các trang thiết bị làm việc (Máy tính, tai nghe,...)
Có thưởng Lễ Tết, hiếu hỷ, sinh nhật, cũng như các hoạt động thưởng nóng, giải thưởng từ đối tác Ngân Hàng khi đạt thành tích hoặc tiến bộ nổi bật
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty
Có cơ hội thăng tiến lên những vị trí cao hơn (trưởng nhóm, trưởng ca hoặc giám sát, quản lý,...) với cơ chế rõ ràng, minh bạch
Được đào tạo leadership cũng như nghiệp vụ chuyên môn tương ứng trong quá trình phát triển đến vị trí mới
Phát triển đa dạng mối quan hệ nghề nghiệp tài chính – ngân hàng (đối tác, khách hàng, đồng nghiệp và quản lý), phục vụ đắc lực cho con đường phát triển trong tương lai
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI