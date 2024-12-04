Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3 Tòa nhà Trung Yên 1, Số 1A Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy

Gọi ra theo data và kịch bản có sẵn do công ty cung cấp để mời khách hàng mở thẻ tín dụng của ngân hàng quốc tế UOB

Tư vấn mở thẻ ATM của khách hàng

Công việc và nghiệp vụ của nhân viên tư vấn, bán hàng

Đi gặp gỡ, trao đổi với khách hàng để mở thẻ tín dụng cho ngân hàng

2. THỜI GIAN LÀM VIỆC

Giờ hành chính từ 8h - 17h

Làm thứ 7 tuần 1 + 3 trong tháng

Nghỉ thứ 7 tuần 2 + 4 trong tháng và Chủ nhật

3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

-Tầng 3, Tòa nhà Trung Yên 1, Số 1A, Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nam hoặc nữ có độ tuổi từ 19 đến 35.

Không yêu cầu ngoại hình

Trình độ học vấn từ THPT trở lên

Thái độ tốt

Giao tiếp nhanh nhẹn

Tư duy tích cực

Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng là 1 lợi thế

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 5.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ + Hoa hồng, (Thu nhập từ 10.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ/tháng)

Được đào tạo bài bản về kỹ năng, sản phẩm, nghiệp vụ trước khi tiếp nhận công việc

Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định

Được hỗ trợ đầy đủ các trang thiết bị làm việc (Máy tính, tai nghe,...)

Có thưởng Lễ Tết, hiếu hỷ, sinh nhật, cũng như các hoạt động thưởng nóng, giải thưởng từ đối tác Ngân Hàng khi đạt thành tích hoặc tiến bộ nổi bật

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty

Có cơ hội thăng tiến lên những vị trí cao hơn (trưởng nhóm, trưởng ca hoặc giám sát, quản lý,...) với cơ chế rõ ràng, minh bạch

Được đào tạo leadership cũng như nghiệp vụ chuyên môn tương ứng trong quá trình phát triển đến vị trí mới

Phát triển đa dạng mối quan hệ nghề nghiệp tài chính – ngân hàng (đối tác, khách hàng, đồng nghiệp và quản lý), phục vụ đắc lực cho con đường phát triển trong tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

