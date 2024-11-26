Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Mức lương Từ 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Hỗ trợ bộ phân Nhân sự thực hiện các hoạt động tuyển dụng của công ty trên các phương tiện truyền thông online (đăng bài viết, hình ảnh cập nhật thông tin),

Hỗ trợ viết bài trên các trang tuyển dụng của Tập đoàn.

1. Đối tượng: Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc đã ra trường

2. Yêu cầu ứng viên:

Background: Là sinh viên năm 3, năm 4 các trường Đại học thuộc chuyên ngành báo chí, marketing hoặc chuyên ngành liên quan đến truyền thông;

Có kỹ năng viết bài và biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video như canva, capcut là một lợi thế;

Nhanh nhẹn, năng động và có tinh thần lăn xả;

Tư duy chuyên nghiệp, định hướng rõ ràng, nhanh nhẹn, hoạt bát;

Yêu thích việc kết nối con người;

Ưu tiên các bạn làm ban truyền thông trong CLB ở đại học.

Lương TTS: 4.000.000/ Tháng

Môi trường làm việc năng động, thân thiện;

Được training nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;

Được hỗ trợ định hướng các kỹ năng mềm liên quan đến công việc;

Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp.

