Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company

Mức lương
Từ 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Từ 4 Triệu

Hỗ trợ bộ phân Nhân sự thực hiện các hoạt động tuyển dụng của công ty trên các phương tiện truyền thông online (đăng bài viết, hình ảnh cập nhật thông tin),
Hỗ trợ viết bài trên các trang tuyển dụng của Tập đoàn.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Đối tượng: Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc đã ra trường
2. Yêu cầu ứng viên:
Background: Là sinh viên năm 3, năm 4 các trường Đại học thuộc chuyên ngành báo chí, marketing hoặc chuyên ngành liên quan đến truyền thông;
Có kỹ năng viết bài và biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video như canva, capcut là một lợi thế;
Nhanh nhẹn, năng động và có tinh thần lăn xả;
Tư duy chuyên nghiệp, định hướng rõ ràng, nhanh nhẹn, hoạt bát;
Yêu thích việc kết nối con người;
Ưu tiên các bạn làm ban truyền thông trong CLB ở đại học.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương TTS: 4.000.000/ Tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện;
Được training nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;
Được hỗ trợ định hướng các kỹ năng mềm liên quan đến công việc;
Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 97-99 Láng Hạ - Đống Đa- Hà Nội

