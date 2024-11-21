Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH TM XD HỒ BƠI VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 322 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng mới và tiếp cận thị trường được phân công để tiếp nhận yêu cầu chào giá sản phẩm cho khách hàng.

Tư vấn khách hàng các mặt hàng kinh doanh (Thiết bị hồ bơi, Gạch mosaic, thiết bị phòng xông hơi, bể cảnh).

Hỗ trợ tư vấn và lắp đặt kỹ thuật máy móc, bơm lọc Hồ Bơi cho khách hàng.

Chuẩn bị và gửi báo giá, làm hợp đồng mua bán cho khách hàng.

Xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng. Giải đáp các vấn đề khách hàng thắc mắc.

Phối hợp với các bộ phận khác lên kế hoạch hoạt động thương mại sản phẩm.

Chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng trước và sau khi mua thiết bị, sản phẩm.

Chịu trách nhiệm về doanh số và mở rộng thị trường, phát triển hệ thống khách hàng mới theo yêu cầu của Công ty.

Báo cáo công việc với cấp trên, hoàn thiện các thủ tục giấy tờ hành chính cần thiết phục vụ cho công việc.

Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành kỹ thuật: Cơ khí, kỹ thuật điện, môi trường cấp thoát nước, điện tử,...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 -2 năm trong lĩnh vực bán hàng kỹ thuật hoặc sinh viên mới ra trường có đam mê bán hàng.

Năng động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.

Trong hành xử công việc, phải tuân thủ nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định và đặt lợi ích công ty lên hàng đầu.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình xử lý khéo léo trong công việc và có khả năng làm việc độc lập hoặc đội nhóm.

Khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt.

Thu nhập 9– 14 triệu/tháng (Lương + thưởng) theo doanh số

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật hiện hành

Cân nhắc tăng lương hàng năm căn cứ vào kết quả làm việc

Thưởng lễ tết, lương tháng 13,...

Chế độ nghỉ mát du lịch, team building cùng công ty mỗi năm một lần.

