Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lotte Mall Tây Hồ , HN, Tây Hồ, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Làm báo giá, theo dõi, giám sát đơn hàng bán buôn bán lẻ.

- Bảo quản tốt hàng hóa, sản phẩm.

- Xử lý đơn hàng.

- Thời gian làm việc :

+ full-time: 9h-16h, 15h-22h, 12h-19h

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, vui vẻ, trung thực

- Có đam mê và khả năng thuyết phục khách hàng

- Có kiến thức về thị trường Kiến Trúc, Nội Thất là 1 lợi thế

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động hiệu quả và trách nhiệm.

Được tham gia Bảo hiểm xã hội, y tế.

Mức lương thỏa thuận và hấp dẫn theo năng lực.

Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, thân thiện, luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động.

Áp dụng quy chế đánh giá, xếp hạng nhân viên rõ ràng để quyết định mức lương thưởng cụ thể.

Chế độ lương thưởng rõ ràng, có tích lũy quỹ phúc lợi công ty, phục vụ cho thưởng tết, nghỉ hè....

Thường xuyên có các hoạt động ngoại khóa, văn thể mỹ dành cho CBNV.

Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Tập đoàn.

Môi trường văn hóa doanh nghiệp nhân văn, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin