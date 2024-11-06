Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TĐ - 20 tầng B1, Vincom Mega Mall Times City, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tư vấn bán hàng tại cửa hàng

Chăm sóc khách hàng

Sắp xếp hàng hóa, kiểm kê hàng hóa

Sắp xếp, trưng bày, vệ sinh cửa hàng

Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nâng cao

Các công việc khác có liên quan theo sự điều tiết của Quản lý

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm bán hàng (Lĩnh vực thời trang cao cấp là 1 lợi thế).

Giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Việt, biết tiếng Anh là một lợi thế.

Có khả năng nắm bắt nhu cầu khách hàng tốt.

Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và giữ mối quan hệ với khách hàng.

Đa nhiệm, chịu áp lực tốt.

Có mắt thẩm mĩ về thời trang, yêu thích phối đồ và tư vấn khách hàng.

Nắm bắt tốt feedback của khách hàng, các xu hướng ưa thích của khách hàng và không ngần ngại cung cấp góc nhìn cho cả team.

Coi bán hàng là 1 nghề nghiệp, không phải là việc nhất thời.

Chịu khó và không ngại việc khó

Tính cách thân thiện, giao tiếp tốt

Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn

Thái độ tích cực, có khả năng giải quyết vấn đề, chủ động, động lực cao, làm việc hướng tới kết quả

Biết chụp ảnh là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 6 triệu đến 7 triệu + Tiền ăn ca + KPI doanh số (thu nhập từ 6tr đến không giới hạn)

Thử việc 1 - 2 tháng

Lương tháng 13, mua hàng với mức ưu đãi nội bộ.

Xét tăng lương 6 tháng/lần

Cơ hội thăng tiến lên Quản lý Cửa hàng, các vị trí khối Văn Phòng

Phụ cấp ăn trưa, để xe nơi làm việc.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, sáng tạo, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG ALZADO

