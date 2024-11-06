Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 154 Phạm Hữu Lầu, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
Chào đón khách đến với quầy hàng, tư vấn và đề xuất món ăn, tư vấn sản phẩm và các chương trình khuyến mãi cho khách.
Thực hiện chế biến món ăn cho khách theo Bill (có công thức sẵn và được training)
Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình khách dùng bữa.
Thực hiện theo các quy trình khác tại cửa hàng theo sự phân công của quản lí trực tiếp.
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm được ca ít nhất 4 tiếng
Có thể xoay ca
Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, làm được cuối tuần và các ngày lễ
Biết nấu ăn, rửa chén
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo công việc
Sắp xếp lịch làm việc linh hoạt, xoay ca theo lịch học của sinh viên
Cấp phát đồng phục
Lương theo giờ: 22.000 - 25.000/giờ +Bonus
Lễ tết lương x3
3 tháng xét tăng lương 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
