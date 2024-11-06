Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154 Phạm Hữu Lầu, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm

Chào đón khách đến với quầy hàng, tư vấn và đề xuất món ăn, tư vấn sản phẩm và các chương trình khuyến mãi cho khách.

Thực hiện chế biến món ăn cho khách theo Bill (có công thức sẵn và được training)

Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình khách dùng bữa.

Thực hiện theo các quy trình khác tại cửa hàng theo sự phân công của quản lí trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Làm được ca ít nhất 4 tiếng

Có thể xoay ca

Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, làm được cuối tuần và các ngày lễ

Biết nấu ăn, rửa chén

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo công việc

Sắp xếp lịch làm việc linh hoạt, xoay ca theo lịch học của sinh viên

Cấp phát đồng phục

Lương theo giờ: 22.000 - 25.000/giờ +Bonus

Lễ tết lương x3

3 tháng xét tăng lương 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS

