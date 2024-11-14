Tuyển Chăm sóc khách hàng ED BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại ED BEAUTY
- Hồ Chí Minh: TPHCM, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Vị trí:
- Nhân viên bán hàng
- Sáng tạo nội dung, thiết kế chương trình khuyến mãi
- Viết content thu hút khách hàng, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng
Thu nhập:
- Part time : 30k/h
- full 1 ca : 4.500.000₫/tháng
- full 2 ca : 9.500.000₫/tháng
Có thưởng chuyên cần 500k - 800k
Thời Gian : có xoay cho cho SV
- Sáng : 7h30 - 11h30
- Chiều : 13h00 - 17h00
- Tối : 17h30 - 21h30
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
⁜ Đủ 18 - 32 tuổi, nhanh nhẹn và có ý thức làm việc, nhiệt tình, trình độ 12/12, ngoại hình ưa nhìn, có CCCD đi làm luôn
⁜ Trung thực, thật thà, thái độ tốt
⁜ Được đăng kí làm việc gần nhà
⁜ Trả qua chuyển khoản ngân hàng
Tại ED BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
- Off 1 ngày/tuần.
- Thưởng từ 500k - 800k/ tháng cho nhân viên xuất sắc nhất.
- Hỗ trợ sắp xếp xoay ca phù hợp với lịch học ( parttime / fulltime / thời vụ )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ED BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
