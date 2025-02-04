Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Bee Logistics Corporation làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Bee Logistics Corporation
- Lạng Sơn: Lạng Sơn, Thành phố Lạng Sơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
1 Phụ trách truyền tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu (25%)
- Tiếp nhận chứng từ từ phía khách hàng, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ
- Phân luồng tờ khai sau khi có xác nhận từ phía khách hàng
- Theo dõi tiến độ thông quan với đội hiện trường
2 Xây dựng bảng giá dịch vụ (25%)
- Đàm phán giá với Agent
- Làm giá với thầu phụ
3 Theo dõi tiền độ thông quan (10%)
- Kết hợp cùng đội hiện trường và khách hàng xử lý tình huống phát sinh
4 Nhập chi phí (10%)
- Hoàn thiện nhập chi phí trả các bên liên quan để close file trên hệ thống nội bộ
5 Tư vấn khách hàng/ sale về măt nghiệp vụ và báo giá khi có yêu cầu (25%)
- Kiểm tra thủ tục hải quan, chính sách mặt hàng nếu khách hàng và sale cần tư vấn
6 Công việc khác 5%
- Các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Bee Logistics Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI