Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Bee Logistics Corporation làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 10 - 12 Triệu

1 Phụ trách truyền tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu (25%)

- Tiếp nhận chứng từ từ phía khách hàng, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ

- Phân luồng tờ khai sau khi có xác nhận từ phía khách hàng

- Theo dõi tiến độ thông quan với đội hiện trường

2 Xây dựng bảng giá dịch vụ (25%)

- Đàm phán giá với Agent

- Làm giá với thầu phụ

3 Theo dõi tiền độ thông quan (10%)

- Kết hợp cùng đội hiện trường và khách hàng xử lý tình huống phát sinh

4 Nhập chi phí (10%)

- Hoàn thiện nhập chi phí trả các bên liên quan để close file trên hệ thống nội bộ

5 Tư vấn khách hàng/ sale về măt nghiệp vụ và báo giá khi có yêu cầu (25%)

- Kiểm tra thủ tục hải quan, chính sách mặt hàng nếu khách hàng và sale cần tư vấn

6 Công việc khác 5%

- Các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên