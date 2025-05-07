Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Lạng Sơn thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lạng Sơn: Số 309 Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Pricing : Check giá với Hãng tàu/hãng bay và báo giá cho Sale

Đặt giữ chỗ booking với Hãng tàu/hãng bay

Thông báo kế hoạch ra hàng và gửi SI cho OPs nhận và làm hàng tại Cảng

Phát hành chứng từ (HAWB/ Manifest/ SI…), submit manifest với hãng tàu (nếu có).

Tracking và cập nhật thông tin lô hàng, ETD/ ETA tới khách hàng/ đại lý.

Phát hành debit note cho khách hàng/ đề nghị thanh toán cho hãng tàu.

Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng về quy trình, xử lý các vấn đề phát sinh..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ CĐ trở lên chuyên ngành XNK, vận tải biển, ngoại thương…& các chuyên ngành có liên quan; có kiến thức về xuất nhập khẩu, incoterm (bắt buộc)

Có một năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Yêu thích và có định hướng nghiêm túc về nghề logistics, mong muốn thăng tiến và phát triển về vị trí cũng như thu nhập.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

Tư duy làm việc nhạy bén chủ động, hướng đến hiệu quả công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Thỏa thuận

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật quy định (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết...).

Chế độ đãi ngộ tốt: xét tăng lương định kỳ, lương tháng 13, thưởng lễ tết, du lịch trong và ngoài nước, hỗ trợ ăn trưa, công tác phí…

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển, đồng nghiệp vui vẻ thân thiện

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tham quan thực tế tại các cảng sân bay, kho bãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin