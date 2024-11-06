Tuyển Bán hàng thời trang Công ty CP Thời Trang 360 làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 6 tòa nhà B&B 60 ngõ 850 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa

Mô Tả Công Việc

- Tương tác, chăm sóc khách hàng trên fanpage - Trả lời, tư vấn, giải đáp thắc mắc của KH, tư vấn sản phẩm cho KH.

- Chốt đơn, gọi điện, lên đơn ship cho KH .

- Các công việc khác liên quan.

- Ca làm việc: Ca sáng: 8h30-17h30; Ca chiều: 14h00-22h00 ( Luân ca)

Yêu Cầu Công Việc

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có khả năng đánh máy nhanh, biết sử dụng Pancake, chăm chỉ, cẩn thận, học việc nhanh.

- Không nói ngọng, nói lắp, trình bày câu chữ rõ ràng.

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm Sale online, CSKH cho các hệ thống phân phối bán lẻ, thời trang.

Tại Công ty CP Thời Trang 360 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng theo hiệu quả công việc. Lương cứng 5tr+1-2% doanh thu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thời Trang 360

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.