Tuyển Bán hàng thời trang Công ty CP Thời Trang 360 làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty CP Thời Trang 360
Mức lương
5 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tầng 6 tòa nhà B&B 60 ngõ 850 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 5 - 12 Triệu
- Tương tác, chăm sóc khách hàng trên fanpage - Trả lời, tư vấn, giải đáp thắc mắc của KH, tư vấn sản phẩm cho KH.
- Chốt đơn, gọi điện, lên đơn ship cho KH .
- Các công việc khác liên quan.
- Ca làm việc: Ca sáng: 8h30-17h30; Ca chiều: 14h00-22h00 ( Luân ca)
Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đủ 18 tuổi trở lên.
- Có khả năng đánh máy nhanh, biết sử dụng Pancake, chăm chỉ, cẩn thận, học việc nhanh.
- Không nói ngọng, nói lắp, trình bày câu chữ rõ ràng.
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm Sale online, CSKH cho các hệ thống phân phối bán lẻ, thời trang.
Tại Công ty CP Thời Trang 360 Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng theo hiệu quả công việc. Lương cứng 5tr+1-2% doanh thu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thời Trang 360
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
