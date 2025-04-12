Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: 27
- 29 Lê Hồng Phong, Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Nhận Data có sẵn là khách hàng thật đã dùng sản phẩm; tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách trước và sau sử dụng sản phẩm.
Data có sẵn
khách hàng thật
Liên tục theo dõi, điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty
Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
Lập báo cáo theo yêu cầu của cấp trên quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 6 tháng kinh nghiệm vị trí bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng.
Có laptop cá nhân.
Tốt nghiệp THPT trở lên
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng nắm bắt nhu cầu khách hàng
Lắng nghe khách hàng
Có laptop cá nhân.
Tốt nghiệp THPT trở lên
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng nắm bắt nhu cầu khách hàng
Lắng nghe khách hàng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: <15 triệu đồng (Lương cứng 7tr + Thưởng KPI tháng, quý)
Xét thưởng nhân viên xuất sắc theo tháng/quý
Được cấp điện thoại thông minh + sim + cước gọi theo tháng
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)
Chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, thưởng Tết lễ, sinh nhật…)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Xét thưởng nhân viên xuất sắc theo tháng/quý
Được cấp điện thoại thông minh + sim + cước gọi theo tháng
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)
Chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, thưởng Tết lễ, sinh nhật…)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI