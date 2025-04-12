Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 27

- 29 Lê Hồng Phong, Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Nhận Data có sẵn là khách hàng thật đã dùng sản phẩm; tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách trước và sau sử dụng sản phẩm.
Data có sẵn
khách hàng thật
Liên tục theo dõi, điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty
Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
Lập báo cáo theo yêu cầu của cấp trên quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm vị trí bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng.
Có laptop cá nhân.
Tốt nghiệp THPT trở lên
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng nắm bắt nhu cầu khách hàng
Lắng nghe khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: <15 triệu đồng (Lương cứng 7tr + Thưởng KPI tháng, quý)
Xét thưởng nhân viên xuất sắc theo tháng/quý
Được cấp điện thoại thông minh + sim + cước gọi theo tháng
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)
Chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, thưởng Tết lễ, sinh nhật…)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD

CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà OCT3A, Khu đô thị mới Cổ nhuế Handi Resco, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

