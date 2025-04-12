Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 27 - 29 Lê Hồng Phong, Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Nhận Data có sẵn là khách hàng thật đã dùng sản phẩm; tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách trước và sau sử dụng sản phẩm.

Liên tục theo dõi, điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty

Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Lập báo cáo theo yêu cầu của cấp trên quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm vị trí bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng.

Có laptop cá nhân.

Tốt nghiệp THPT trở lên

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng nắm bắt nhu cầu khách hàng

Lắng nghe khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: <15 triệu đồng (Lương cứng 7tr + Thưởng KPI tháng, quý)

Xét thưởng nhân viên xuất sắc theo tháng/quý

Được cấp điện thoại thông minh + sim + cước gọi theo tháng

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

Chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, thưởng Tết lễ, sinh nhật…)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINGBIOWORLD

