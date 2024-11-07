Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Tiếp nhận data khách hàng đã mua sản phẩm của công ty

- Nhắn tin, hỏi thăm khách hàng về tình hình sử dụng sản phẩm của Công ty

- Tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng

- Chăm sóc khách, hỗ trợ chốt đơn hàng lần sau

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao (nếu có)

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ độ tuổi từ 99-2003

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (hoặc đang trong thời gian chờ bằng)

- Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm sale hoặc cskh là lợi thế

- Kỹ năng đánh máy tốt

- Chăm chỉ, kiên trì, có laptop

- Tiếng Anh cơ bản là 1 lợi thế

- Có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.000.000 – 25.000.000/tháng (Lương CB + %DS + thưởng)

- Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định

- Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy

- Môi trường hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin