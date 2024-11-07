Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường 23, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Tiếp nhận data khách hàng đã mua sản phẩm của công ty
- Nhắn tin, hỏi thăm khách hàng về tình hình sử dụng sản phẩm của Công ty
- Tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng
- Chăm sóc khách, hỗ trợ chốt đơn hàng lần sau
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao (nếu có)
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, nữ độ tuổi từ 99-2003
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (hoặc đang trong thời gian chờ bằng)
- Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm sale hoặc cskh là lợi thế
- Kỹ năng đánh máy tốt
- Chăm chỉ, kiên trì, có laptop
- Tiếng Anh cơ bản là 1 lợi thế
- Có trách nhiệm trong công việc
Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 8.000.000 – 25.000.000/tháng (Lương CB + %DS + thưởng)
- Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định
- Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy
- Môi trường hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
