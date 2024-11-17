Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CP SXTMDV TRÀ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

CÔNG TY CP SXTMDV TRÀ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CP SXTMDV TRÀ VIỆT

Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY CP SXTMDV TRÀ VIỆT

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
13 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 34 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Chăm sóc và bán hàng khách hàng đến Showroom
- Chăm sóc khách hàng cũ qua hệ thống CRM
- Thực hiện các chiến dịch CSKH như tặng quà, email, ĐT
- Phối hợp phòng Sales Marketing các công việc khác

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 22-27 tuổi
- Tốt nghiệp: cao đẳng, đại học
- Không cần kinh nghiệm (ưu tiên sinh viên mới ra trường)
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt
- Siêng năng và trung thực, luôn có thái độ tích cực
- Có thể làm ca ngày và ca tối

Tại CÔNG TY CP SXTMDV TRÀ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo sử dụng CRM để chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
- Làm việc cùng đội ngũ tài năng và hoà đồng vui vẻ
- Được tham gia BHXH đầy đủ
- Tham gia Team Building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SXTMDV TRÀ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 19 Hải Triều, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

