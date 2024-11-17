Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CP SXTMDV TRÀ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 13 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm

- Chăm sóc và bán hàng khách hàng đến Showroom

- Chăm sóc khách hàng cũ qua hệ thống CRM

- Thực hiện các chiến dịch CSKH như tặng quà, email, ĐT

- Phối hợp phòng Sales Marketing các công việc khác

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi: 22-27 tuổi

- Tốt nghiệp: cao đẳng, đại học

- Không cần kinh nghiệm (ưu tiên sinh viên mới ra trường)

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt

- Siêng năng và trung thực, luôn có thái độ tích cực

- Có thể làm ca ngày và ca tối

Tại CÔNG TY CP SXTMDV TRÀ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo sử dụng CRM để chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

- Làm việc cùng đội ngũ tài năng và hoà đồng vui vẻ

- Được tham gia BHXH đầy đủ

- Tham gia Team Building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SXTMDV TRÀ VIỆT

