Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CP SXTMDV TRÀ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY CP SXTMDV TRÀ VIỆT
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
13 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 34 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương Từ 7 Triệu
- Chăm sóc và bán hàng khách hàng đến Showroom
- Chăm sóc khách hàng cũ qua hệ thống CRM
- Thực hiện các chiến dịch CSKH như tặng quà, email, ĐT
- Phối hợp phòng Sales Marketing các công việc khác
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi: 22-27 tuổi
- Tốt nghiệp: cao đẳng, đại học
- Không cần kinh nghiệm (ưu tiên sinh viên mới ra trường)
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt
- Siêng năng và trung thực, luôn có thái độ tích cực
- Có thể làm ca ngày và ca tối
- Tốt nghiệp: cao đẳng, đại học
- Không cần kinh nghiệm (ưu tiên sinh viên mới ra trường)
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt
- Siêng năng và trung thực, luôn có thái độ tích cực
- Có thể làm ca ngày và ca tối
Tại CÔNG TY CP SXTMDV TRÀ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo sử dụng CRM để chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
- Làm việc cùng đội ngũ tài năng và hoà đồng vui vẻ
- Được tham gia BHXH đầy đủ
- Tham gia Team Building hàng năm
- Làm việc cùng đội ngũ tài năng và hoà đồng vui vẻ
- Được tham gia BHXH đầy đủ
- Tham gia Team Building hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SXTMDV TRÀ VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI