Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9, ngõ 102, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Từ 13 Triệu

1.Mô tả công việc chính:

Sáng tạo nội dung cho các chiến dịch quảng cáo trên fanpage, TikTok, và các nền tảng xã hội khác, đảm bảo nội dung thu hút và đúng insight khách hàng.

Sáng tạo nội dung

Xây dựng và phát triển hình ảnh fanpage chuyên nghiệp, đồng nhất với định hướng thương hiệu.

Xây dựng và phát triển hình ảnh

Phối hợp với đội ngũ cộng tác viên thiết kế 2D, edit, và quay dựng để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng, đảm bảo nội dung và hình ảnh truyền tải được thông điệp thương hiệu.

Phối hợp với đội ngũ cộng tác viên thiết kế 2D, edit, và quay dựng

Quản lý và phân phối công việc với các cộng tác viên để hoàn thiện đến sản phẩm cuối cùng chất lượng.

2. Nhiệm vụ phụ:

Hỗ trợ sản xuất nội dung cho các tuyến bài sản phẩm và bài chính trên website.

Điều chỉnh hình ảnh và giao diện website sao cho chuyên nghiệp và thu hút.

Kết hợp và làm việc với đội ngũ SEO để tối ưu hóa nội dung website, giúp nâng cao thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm.

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng quảng cáo xã hội, và ngành giáo dục.

Hiểu biết về Marketing và xây dựng thương hiệu, có khả năng nắm bắt và sáng tạo nội dung phù hợp với định hướng thương hiệu.

Gu thẩm mỹ tốt, có khả năng làm việc chặt chẽ với đội ngũ thiết kế để đảm bảo chất lượng hình ảnh và nội dung đồng nhất.

Am hiểu và ứng dụng AI vào công việc, tối ưu hóa quy trình và nội dung.

Tiếng Anh giao tiếp tốt, có khả năng đọc hiểu tài liệu và giao tiếp trong công việc khi cần thiết.

Kỹ năng viết sáng tạo, sắc bén, có khả năng phân tích insight khách hàng để đưa ra các nội dung phù hợp.

Kỹ năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc tốt để đảm bảo tiến độ dự án.

Tinh thần học hỏi và cập nhật xu hướng, sẵn sàng tìm hiểu và áp dụng các công cụ, công nghệ mới trong Marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13 triệu/tháng trở lên, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Thử việc: 2 tháng hưởng 85% lương chính thức

85%

Bảo hiểm xã hội: Đóng bảo hiểm từ tháng thứ 3 sau khi hoàn tất thời gian thử việc.

Thưởng ngày lễ tết theo cơ chế chung của công ty

Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng về Content Marketing và Brand Building.

Được đào tạo và hỗ trợ tiếp cận các công nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng AI trong Marketing.

Chính sách đãi ngộ cạnh tranh, lương thưởng theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin