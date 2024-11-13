Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ NNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 84 - 15 Triệu

Mức lương 84 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 215B20 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương 84 - 15 Triệu

Công ty cung cấp data thiết bị làm việc có sẵn

Gọi điện cho doanh nghiệp có chủ là người Việt, đang kinh doanh tại Mỹ và canada

Thông báo cho doanh nghiệp về chương trình hoàn lại phí cà thẻ cho khách hàng trong nhưng năm qua

Để hướng dẫn cho doanh nghiệp điền hồ sơ thông tin

Hỗ trợ chuẩn hóa quy trình hồ sơ tại công ty.

Mỗi ngày kết nối được từ 100-120 khách hàng.

Với Mức Lương 84 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng gọi ra (outbound call).

- Có tính trách nhiệm trong công việc, kiên nhẫn, giao tiếp tốt.

- Đúng giờ, tích cực, cầu thị, ham học hỏi.

- Cạnh tranh và chủ động

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ NNS Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm dựa trên lương ký hợp đồng lao động (BHYT, BHXH, BHTN).

-Lương tháng 13, 14, 15. -Bonus 3-5 tr.iệ.u/tháng.

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và Công tác tại Canada, Hoa Kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ NNS

