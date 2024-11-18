Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 13 - 19 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Nhân viên hồ sơ xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hồ sơ xây dựng Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT

Mức lương
13 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Ba Sao, Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Nhân viên hồ sơ xây dựng Với Mức Lương 13 - 19 Triệu

-Tiếp nhận thông tin, nghiên cứu, phân tích dự án để dự toán giá thầu.
-Phân tích, đánh giá, so sánh dữ liệu giữa các nhà thầu, về mức giá, thời gian thi công, nguyên vật liệu và đặc biệt là uy tín của nhà thầu.
-Bám sát hồ sơ đấu thầu đã ký, đảm bảo các bên liên quan hoàn thành công việc đúng tiến độ.
-Bóc tách khối lượng công trình, dự toán khối lượng.
-Kiểm soát, theo dõi tiến độ thực hiện theo hồ sơ chất lượng, khối lượng của gói thầu.
-Tập hợp lập bản vẽ hoàn công theo các giai đoạn thanh toán và quyết toán.
-Thực hiện hồ sơ thanh, quyết toán công trình.
-Thực hiện các công việc dưới sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 13 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam/nữ
-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng/kinh tế xây dựng.
-Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
-Thành thạo tin học văn phòng, Autocad và các phần mềm ứng dụng liên quan.
-Kỹ năng lập kế hoạch, kiểm soát, báo cáo.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: tối thiểu 13.000.000/tháng (Mức lương có thể thay đổi cao hơn phù hợp với năng lực cá nhân)
- Hỗ trợ đi lại, ở công tác tại công trình.
- Thưởng dự án, thưởng sáng tạo, thưởng lễ, Tết, thưởng thâm niên...
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao
- Hưởng các chế độ bảo hiểm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... theo đúng quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 243 Trường Chinh, Nam Tiến, Phổ yên, Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT
Tuyển Nhân viên hồ sơ xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH PHÁT làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 13 - 19 Triệu
