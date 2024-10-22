Tuyển Xây dựng Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Nguyễn Trãi - Hùng Vương - Phúc Yên - Vĩnh Phúc, Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập dự toán.

- Chuẩn bị hồ sơ thầu (hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ tài chính…)

- Soạn thảo, quản lý và gửi hợp đồng, công văn, bảo lãnh liên quan đến hợp đồng cho khách hàng/chủ đầu tư.

- Hoàn thiện 1 bộ hồ sơ cho gói thầu

- Hoàn thành các giấy tờ nghiệm thu, thanh quyết toán.

- Theo dõi tiến độ dự án.

- Lưu trữ, quản lý hồ sơ thầu, quản lý hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

- Các công việc khác khi có yêu cầu từ trưởng bộ phận.

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm các dự án vốn ngân sách nhà nước

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và ý thức trách nhiệm trong công việc

- Có kiến thức và hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu

Tại Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động;

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng;

- Cơ hội học hỏi, tiếp cận và đào tạo nhiều lĩnh vực công việc mới để mở rộng kinh nghiệm, phát triển nghề nghiệp;

- Cung cấp trang thiết bị theo nhu cầu công việc, phương tiện đi công tác,..

- Bữa trưa tại công ty miễn phí;

- Tham gia chương trình du lịch, team-building, giao lưu và kết nối nội bộ;

- Các chế độ phúc lợi khác trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM Nguyệt Ánh II

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin