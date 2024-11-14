Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Số 491 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Giảng dạy, luyện thi IELTS cho các lớp sĩ số 12- 18 học viên theo giáo trình, slide và lộ trình học được cung cấp sẵn
Chấm và chữa bài tập về nhà cho học viên
Thời gian giảng dạy: Part-time buổi tối với các cặp lớp thứ 2- thứ 5, thứ 3- thứ 6, thứ 4- thứ 7 (Giáo viên cần đảm bảo dạy 2 cặp lớp/tuần)
Với lớp Pre IELTS, IELTS 3.5 - 4.5: 1,5h/ca
Với lớp IELTS 4.5 - 5.5, 5.5 - 6.5: 3h/ca

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ IELTS ≥ 7.0
Đã tốt nghiệp/đang chờ bằng Đại học
Có kinh nghiệm giảng dạy IELTS
Kỹ năng truyền đạt bài giảng dễ hiểu
Nhiệt tình, sát sao với học viên

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 15.000.000đ - 30.000.000đ/tháng
Giáo viên giảng dạy các lớp trình độ từ Giao tiếp cơ bản - IELTS 6.5:
Lớp Giao tiếp cơ bản: 370.000đ - 480.000đ/1.5h
Lớp Pre IELTS: 410.000đ - 520.000đ/1.5h
Lớp IELTS 3.5 - 4.5: 510.000đ - 620.000đ/1.5h
Lớp IELTS 4.5 - 5.5: 1.100.000đ - 1.450.000đ/3h
Lớp IELTS 5.5 - 6.5: 1.200.000đ - 1.550.000đ/3h
(Mức lương cụ thể căn cứ vào bậc đánh giá đầu vào của Giáo viên được đánh giá sau phỏng vấn)
Giáo viên nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ phía Edutalk:
- Được cung cấp công cụ quản lý lớp học tuyệt vời - App Edutalk Giảng viên cùng sự đồng hành của Bộ phận chuyên môn & kiểm tra đánh giá, phòng ban Công nghệ App & Web,...
- Được cung cấp Lộ trình & Giáo trình dạy học
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, liên tục luyện tập để trở thành giáo viên xuất sắc về các kỹ năng giảng dạy, phương pháp, quy trình phối hợp làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả
- Được hỗ trợ về truyền thông thương hiệu cá nhân trên các nền tảng xã hội
- Học viên có sẵn và các lớp khai giảng liên tục hàng tháng, giúp giáo viên chủ động nhận lớp và tăng thu nhập thường xuyên.
- Được vinh danh năm, thưởng quý, thưởng nóng khi đạt được thành tích giảng dạy xuất sắc.
- Giáo viên tham gia vào cộng đồng hơn 100 Giảng viên chất lượng cùng nhiều sự kiện kết nối lớn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

