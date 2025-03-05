Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Kiều Mai, Bắc Từ Liêm ...và 2 địa điểm khác, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng các vị trí Lao động phổ thông: shipper, tài xế, nhân viên kho thông qua việc:
Tìm kiếm, tạo nguồn ứng viên đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng;
Tư vấn, giải đáp các vấn đề thắc mắc của ứng viên;
Xây dựng nội dung tuyển dụng trên Tiktok, Page FB từng địa phương
Liên hệ phỏng vấn và setup phỏng vấn trực tiếp ứng viên;
Phỏng vấn/sơ vấn ứng viên
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ Tốt nghiệp/đang chờ bằng Đại học ưu tiên các chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh..;
Đam mê và mong muốn phát triển bản thân với Nghề Nhân sự
Tinh tế, khéo léo, khả năng kết nối tốt;
Ham học hỏi; Khả năng tự học hỏi tốt nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc;
Phẩm chất tốt, có trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.
Có máy tính cá nhân phục vụ công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì
Có lương cứng + KPIs tuyển dụng
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, được quan sát, tìm hiểu sâu công
việc của vị trí phụ trách.
Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, đội nhóm
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty sau 3 - 6 tháng thực tập
Môi trường trẻ trung, năng động, đa bản sắc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
