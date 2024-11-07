Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 120A/4 Nguyễn Du, Bình Đáng, Bình Hòa, TP Thuận An, Thuận An

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Quản lý tài xế và xe, nắm rõ cả về số lượng và chất lượng.

Nhận đơn hàng và xử lý các vấn đề liên quan đến vận tải, giao hàng hằng ngày.

Lập kế hoạch sắp xếp phương tiện vận chuyển theo đơn hàng của khách hàng Bố trí và sắp xếp công việc, lộ trình tuyến đường hợp lý cho tài xế, phân công cụ thể công việc cho từng nhân viên tài xế.

Sắp xếp các chuyến giao hàng hợp lý, khoa học, tiết kiệm chi phí, đúng thời hạn. Kiểm soát dầu xe, lộ phí xe đi đường.

Theo dõi, kiểm soát quá trình giao nhận hàng của lái xe, quản lý, hướng dẫn lái xe xử lý sự cố phát sinh Kiểm soát các hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí & làm đề nghị thanh toán cho các nhà xe hàng tháng.

Phối hợp cùng làm việc và hỗ trợ nhà vận tải, kho về các vấn đề phát sinh Tìm kiếm nhà cung cấp mới có chất lượng, cạnh tranh.

Theo dõi, yêu cầu ký kết hợp đồng với nhà xe khi bắt đầu phát sinh nghiệp vụ.

LÀM VIỆC TÀI TP TUY AN, BÌNH DƯƠNG

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sức khỏe tốt, nhanh nhạy, nhiệt tình.

Kinh nghiệm: 1 năm trong ngành Vận tải/Giao thông/Logictics/Cơ khí ô tô.

Đã từng công tác trong lĩnh vực điều hành/ quản lý vận tải hàng hóa, hành khách hoặc vị trí tương đương.

Sử dụng tốt Excel

Có kỹ năng giao tiếp, tác phong nhanh nhẹn, cương quyết, trung thực

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-9 triệu/ tháng theo năng lực

Ứng viên làm việc tốt có thể được cân nhắc lên làm Điều phối trưởng

Tháng lương 13 theo quy định - Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN..., các ngày nghỉ lễ tết...

Du lịch hàng năm

Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, coi trọng năng lực nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin