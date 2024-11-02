Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM YANGLI VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM YANGLI VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Khu 19 thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương, Cẩm Giàng
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tuyển dụng
Đào tạo công nhân mới
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện ATVSLĐ, PCCC
Chi tiết sẽ trao đổi lúc phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 25 đến dưới 40 tuổi
- Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Mong muốn gắng bó lâu dài với công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM YANGLI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Thưởng các ngày lễ, lương tháng thứ 13.
Tham gia BHXH theo quy định
Du lịch 1 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM YANGLI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
