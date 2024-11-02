Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM YANGLI VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Khu 19 thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tuyển dụng Đào tạo công nhân mới Kiểm tra, giám sát việc thực hiện ATVSLĐ, PCCC Chi tiết sẽ trao đổi lúc phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Từ 25 đến dưới 40 tuổi

- Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Mong muốn gắng bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM YANGLI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Thưởng các ngày lễ, lương tháng thứ 13.

Tham gia BHXH theo quy định

Du lịch 1 lần/năm

