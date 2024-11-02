Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM YANGLI VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM YANGLI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM YANGLI VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Khu 19 thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tuyển dụng Đào tạo công nhân mới Kiểm tra, giám sát việc thực hiện ATVSLĐ, PCCC Chi tiết sẽ trao đổi lúc phỏng vấn
Tuyển dụng
Đào tạo công nhân mới
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện ATVSLĐ, PCCC
Chi tiết sẽ trao đổi lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 25 đến dưới 40 tuổi
- Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Mong muốn gắng bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM YANGLI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận
Thưởng các ngày lễ, lương tháng thứ 13.
Tham gia BHXH theo quy định
Du lịch 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM YANGLI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: khu 19 thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

