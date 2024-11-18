Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Queen Pearl, 48 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Bình Thạnh

・Xin giấy phép lao động, visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Năng lực cần thiết:

・Trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự tổng vụ (Ưu tiên người có kinh nghiệm về HCNS tại công ty Nhật Bản ở Việt Nam)

※Không phù hợp với những ứng viên chưa có kinh nghiệm về nhân sự

・Có kiến thức về Luật lao động của Việt Nam

・Có thể thao tác cơ bản Office Word, Excel, Power Point

Có các năng lực sau đây là một lợi thế:

※Năng lực tiếng Nhật: Có thể giao tiếp hiểu nhau bằng tiếng Nhật

Hình mẫu ứng viên đang tìm kiếm:

Tại Công ty TNHH Ambition Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ambition Việt Nam

