Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Ambition Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty TNHH Ambition Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Ambition Việt Nam

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Queen Pearl, 48 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

・Xin giấy phép lao động, visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng lực cần thiết:
・Trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự tổng vụ (Ưu tiên người có kinh nghiệm về HCNS tại công ty Nhật Bản ở Việt Nam)
※Không phù hợp với những ứng viên chưa có kinh nghiệm về nhân sự
・Có kiến thức về Luật lao động của Việt Nam
・Có thể thao tác cơ bản Office Word, Excel, Power Point
Có các năng lực sau đây là một lợi thế:
※Năng lực tiếng Nhật: Có thể giao tiếp hiểu nhau bằng tiếng Nhật
Hình mẫu ứng viên đang tìm kiếm:

Tại Công ty TNHH Ambition Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

※Nội dung của chế độ phúc lợi sẽ thay đổi tùy theo thành tích kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ambition Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Ambition Việt Nam

Công ty TNHH Ambition Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 96, Đường Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

