Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dưỡng Tam Hỷ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dưỡng Tam Hỷ
- Hồ Chí Minh: 21 Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tư vấn các sản phẩm Yến sào cho các doanh nghiệp, khách hàng tiềm năng..
Chăm sóc khách hàng hiện hữu.
Mở rộng thị trường, thúc đẩy doanh số, tăng cường độ phủ.
Báo cáo tình hình kinh doanh và cập nhật hàng tuần cho quản lý.
Cảnh báo và tham mưu cho quản lý các chiến lược mở rộng thị trường hoặc cải tiến sản phẩm dựa trên các phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ và thương hiệu Công ty.
Triển khai theo chiến dịch và chiến lược kinh doanh từng giai đoạn để đạt mục tiêu và kế hoạch kinh doanh.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm tại vị trí nhân viên kinh doanh/sales
Khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường;
Có laptop
Có kinh nghiệm bán lẻ/ yến sào là lợi thế
Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Giao tiếp tốt, trung trực, tích cực, cầu tiến
Tại Công ty TNHH Dưỡng Tam Hỷ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cơ bản + hoa hồng + phụ cấp.
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ tết theo luật lao động.
Thưởng tháng 13 và thưởng năm theo chế độ công ty.
Thưởng hiệu suất làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dưỡng Tam Hỷ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
