Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dưỡng Tam Hỷ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Tư vấn các sản phẩm Yến sào cho các doanh nghiệp, khách hàng tiềm năng..

Tư vấn các sản phẩm Yến sào cho các doanh nghiệp, khách hàng tiềm năng..

Chăm sóc khách hàng hiện hữu.

Mở rộng thị trường, thúc đẩy doanh số, tăng cường độ phủ.

Báo cáo tình hình kinh doanh và cập nhật hàng tuần cho quản lý.

Cảnh báo và tham mưu cho quản lý các chiến lược mở rộng thị trường hoặc cải tiến sản phẩm dựa trên các phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ và thương hiệu Công ty.

Triển khai theo chiến dịch và chiến lược kinh doanh từng giai đoạn để đạt mục tiêu và kế hoạch kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, độ tuổi từ 25 tuổi trở lên

Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm tại vị trí nhân viên kinh doanh/sales

Khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường;

Có laptop

Có kinh nghiệm bán lẻ/ yến sào là lợi thế

Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Giao tiếp tốt, trung trực, tích cực, cầu tiến

Tại Công ty TNHH Dưỡng Tam Hỷ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Trung bình từ 12 - 18 triệu.

Thu nhập: Lương cơ bản + hoa hồng + phụ cấp.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ tết theo luật lao động.

Thưởng tháng 13 và thưởng năm theo chế độ công ty.

Thưởng hiệu suất làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dưỡng Tam Hỷ

