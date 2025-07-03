Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 1 - 2, tòa QCoop Building, số 150 Nguyễn Xí, phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Lên kế hoạch Đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo của tổ chức trong từng giai đoạn.

Thiết kế và phát triển các chương trình đào tạo theo những concept cho từng nhóm.

Triển khai/ giám sát để đảm bảo chất lượng các hoạt động đào tạo chung cho toàn công ty và riêng với từng vị trí công việc.

Đánh giá hiệu quả của hoạt động đào tạo và đưa ra các đề xuất cải tiến.

Điều phối các hoạt động hành chính, TTNB, IT helpdesk tại VP HCM

Hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ nhân sự triển khai công việc theo kế hoạch.

Nữ, độ tuổi: 28 – 30 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Sư phạm, Quản trị Kinh doanh, Tâm lý học, Kinh tế…

Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó it nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí L&D.

Đã từng làm thực tế trong tất cả các khâu của quy trình đào tạo (TNA, thiết kế, triển khai, đánh giá).

Ưu tiên ứng viên đã từng làm đào tạo E-learning.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 12.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng

Lộ trình review lương, thưởng định kỳ vào tháng 1 và tháng 7,…

Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.

Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe.

Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.

Đóng bảo hiểm ngay sau khi lên chính thức.

Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).

Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4…

Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

