Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TTH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TTH VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TTH VIỆT NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 33 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Chịu trách nhiệm thực hiện công tác kế toán nội bộ cho các khách hàng được phân công, bao gồm:
Tổng hợp, phân tích dữ liệu tài chính từ nhiều nguồn (phần mềm bán hàng, nền tảng thương mại điện tử, ngân hàng...).
Tổng hợp, phân tích dữ liệu tài chính
Đối soát doanh thu, đảm bảo doanh thu, công nợ khách hàng và đơn vị vận chuyển được phản ánh chính xác.
Đối soát doanh thu
Đối chiếu công nợ theo từng nhà cung cấp.
Đối chiếu công nợ
Tính toán lương và các khoản thu nhập cho người lao động.
Tính toán lương
Lập và kiểm soát các báo cáo tài chính nội bộ
Báo cáo kết quả kinh doanh (P&L) theo từng kênh bán hàng.
Báo cáo kết quả kinh doanh (P&L)
Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) – Kiểm soát tài sản, công nợ, vốn chủ sở hữu.
Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)
Báo cáo dòng tiền (Cash Flow Statement) – Theo dõi dòng tiền vào/ra và dự báo dòng tiền
Báo cáo dòng tiền (Cash Flow Statement)
2. Hỗ trợ phát triển công cụ & phần mềm:
Góp ý, đề xuất giải pháp và tham gia hoàn thiện các công cụ, phần mềm hỗ trợ xử lý dữ liệu và lập báo cáo tự động, giúp nâng cao hiệu quả làm việc.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính hoặc kiểm toán.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên có tư duy phân tích số liệu, dữ liệu tài chính.
tư duy phân tích số liệu, dữ liệu tài chính
Thành thạo Excel nâng cao, đặc biệt là các công cụ phân tích dữ liệu.
Thành thạo Excel nâng cao
Cẩn thận, trung thực, có kỹ năng tổ chức và quản lý dữ liệu tốt.
Cẩn thận, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TTH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ phúc lợi hấp dẫn:
Lương thưởng cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ.
Lương thưởng cạnh tranh
Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa, đi lại, gửi xe, cùng các khoản thưởng theo hiệu suất.
phụ cấp ăn trưa, đi lại, gửi xe
Đầy đủ chế độ cho người lao động theo quy định.
2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp & linh hoạt:
Trẻ trung, năng động, đồng nghiệp và leader luôn sẵn sàng hỗ trợ.
Trẻ trung, năng động
Không micromanagement, tạo điều kiện để nhân viên làm việc chủ động và phát triển.
Không micromanagement
3. Cơ hội phát triển:
Nâng cao kỹ năng xử lý & phân tích dữ liệu tài chính.
xử lý & phân tích dữ liệu tài chính
Tiếp cận và khám phá một lĩnh vực kinh doanh tiềm năng, với nhiều cơ hội học hỏi.
lĩnh vực kinh doanh tiềm năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TTH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TTH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TTH VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 33 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-noi-bo-thu-nhap-12-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job361639
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 57 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 10 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 289 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 289 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BABY STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH BABY STAR
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN FELIZ HOMES
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QT VIỆT NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH VPC VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần tư vấn rèn luyện phát triển kỹ năng trẻ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần tư vấn rèn luyện phát triển kỹ năng trẻ
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Junk&co Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Junk&co Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG ĐẠI VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG ĐẠI VIỆT
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNL
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Vật Tư Công Nghiệp Trung Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Vật Tư Công Nghiệp Trung Hưng
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Hộ Kinh Doanh Trà Quán Bách Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hộ Kinh Doanh Trà Quán Bách Gia
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 24 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
16 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN ASM LOGISVALLEY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN ASM LOGISVALLEY VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Draphony Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Draphony Vietnam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SKU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SKU VIỆT NAM
11.5 - 15.5 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PANAMOTION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PANAMOTION VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty CP Star Invest Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHEF làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHEF
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN AN EVENT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AN EVENT VIỆT NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN FOY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN FOY VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại ATC Việt Nam
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần nội thất Liên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần nội thất Liên Minh
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SUNTEL THỦ ĐÔ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VTN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VTN GROUP
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần TechLead làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần TechLead
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm