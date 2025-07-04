Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Chịu trách nhiệm thực hiện công tác kế toán nội bộ cho các khách hàng được phân công, bao gồm:

Tổng hợp, phân tích dữ liệu tài chính từ nhiều nguồn (phần mềm bán hàng, nền tảng thương mại điện tử, ngân hàng...).

Đối soát doanh thu, đảm bảo doanh thu, công nợ khách hàng và đơn vị vận chuyển được phản ánh chính xác.

Đối chiếu công nợ theo từng nhà cung cấp.

Tính toán lương và các khoản thu nhập cho người lao động.

Lập và kiểm soát các báo cáo tài chính nội bộ

Báo cáo kết quả kinh doanh (P&L) theo từng kênh bán hàng.

Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) – Kiểm soát tài sản, công nợ, vốn chủ sở hữu.

Báo cáo dòng tiền (Cash Flow Statement) – Theo dõi dòng tiền vào/ra và dự báo dòng tiền

2. Hỗ trợ phát triển công cụ & phần mềm:

Góp ý, đề xuất giải pháp và tham gia hoàn thiện các công cụ, phần mềm hỗ trợ xử lý dữ liệu và lập báo cáo tự động, giúp nâng cao hiệu quả làm việc.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính hoặc kiểm toán.

Ưu tiên ứng viên có tư duy phân tích số liệu, dữ liệu tài chính.

Thành thạo Excel nâng cao, đặc biệt là các công cụ phân tích dữ liệu.

Cẩn thận, trung thực, có kỹ năng tổ chức và quản lý dữ liệu tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TTH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ phúc lợi hấp dẫn:

Lương thưởng cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ.

Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa, đi lại, gửi xe, cùng các khoản thưởng theo hiệu suất.

Đầy đủ chế độ cho người lao động theo quy định.

2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp & linh hoạt:

Trẻ trung, năng động, đồng nghiệp và leader luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Không micromanagement, tạo điều kiện để nhân viên làm việc chủ động và phát triển.

3. Cơ hội phát triển:

Nâng cao kỹ năng xử lý & phân tích dữ liệu tài chính.

Tiếp cận và khám phá một lĩnh vực kinh doanh tiềm năng, với nhiều cơ hội học hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TTH VIỆT NAM

